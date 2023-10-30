https://crimea.ria.ru/20231030/khersonschina-pod-ognem-vsu-po-levoberezhyu-vypustili-bolee-100-snaryadov-1132411617.html

Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов

Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов

Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним более 100 артиллерийских снарядов... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T12:02

2023-10-30T12:02

2023-10-30T12:02

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним более 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Днем украинские силы выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии Алешкам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Песчановке, Масловке, Кардашинке и Великим Копаням.Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Саги, Обрывка, Новые Лагеря, Крынки, Подстепное.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что украинские боевики продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы левобережья Херсонской области, а такде атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над ХерсонщинойМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской областиВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новая каховка