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Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов
Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов
Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним более 100 артиллерийских снарядов... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:02
2023-10-30T12:02
2023-10-30T12:02
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним более 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Днем украинские силы выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии Алешкам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Песчановке, Масловке, Кардашинке и Великим Копаням.Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Саги, Обрывка, Новые Лагеря, Крынки, Подстепное.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что украинские боевики продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы левобережья Херсонской области, а такде атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над ХерсонщинойМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской областиВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новая каховка
Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядов
ВСУ за сутки выпустили 107 артиллерийских снарядов по городам и селам Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним более 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Днем украинские силы выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии Алешкам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Песчановке, Масловке, Кардашинке и Великим Копаням.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Саги, Обрывка, Новые Лагеря, Крынки, Подстепное.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил
, что украинские боевики продолжают регулярно обстреливать мирные кварталы левобережья Херсонской области, а такде атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили на дорогах.
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