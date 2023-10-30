https://crimea.ria.ru/20231030/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol---chto-izvestno-1132405016.html

Атака беспилотников на Севастополь - что известно

Атака беспилотников на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Атака беспилотников на Севастополь - что известно

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T05:12

2023-10-30T05:12

2023-10-30T05:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя.По данным Минобороны России, обнаружены два украинских безэкипажных катера в Черном море, по району их обнаружения вооруженные силы нанесли огневое поражение.Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.Накануне, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.

https://crimea.ria.ru/20231029/massirovannaya-ataka-vsu-na-krym-sbity-desyatki-bespilotnikov--minoborony-1132387753.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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