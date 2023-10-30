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Атака беспилотников на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Атака беспилотников на Севастополь - что известно
Атака беспилотников на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Атака беспилотников на Севастополь - что известно
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T05:12
2023-10-30T05:35
атаки всу на крым
севастополь
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всу (вооруженные силы украины)
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
беспилотные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя.По данным Минобороны России, обнаружены два украинских безэкипажных катера в Черном море, по району их обнаружения вооруженные силы нанесли огневое поражение.Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.Накануне, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
https://crimea.ria.ru/20231029/massirovannaya-ataka-vsu-na-krym-sbity-desyatki-bespilotnikov--minoborony-1132387753.html
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атаки всу на крым, севастополь, крым, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, беспилотные катера, министерство обороны рф, пво
Атака беспилотников на Севастополь - что известно

ПВО отражает атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя - губернатор

05:12 30.10.2023 (обновлено: 05:35 30.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку беспилотников над морем на внешнем рейде Севастополя.
"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны России, обнаружены два украинских безэкипажных катера в Черном море, по району их обнаружения вооруженные силы нанесли огневое поражение.
"30 октября около 4.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", - заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Накануне, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.
А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
Командный пункт управления войск ПВО
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Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
 
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