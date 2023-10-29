https://crimea.ria.ru/20231029/vzryvy-v-neskolkikh-oblastyakh-ukrainy-progremeli-v-noch-na-voskresene-1132389595.html
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T10:29
2023-10-29T10:29
2023-10-29T10:29
украина
новости
хмельницкая область
херсон
днепропетровская область
херсонская область
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131425504_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_140697be9cdcadcc9ee74c3bff34650d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Воздушная тревога в области не объявлялась. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, она звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.Позже украинское издание "Суспильне" сообщило о мощных взрывах в Херсоне.Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о взрывах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект критической инфраструктуры поврежден в ХерсонеСерия мощных взрывов прозвучала на УкраинеНочные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
украина
хмельницкая область
херсон
днепропетровская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131425504_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_dcffb68de7bcfae8a484dd9a1f7e4c4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, хмельницкая область, херсон, днепропетровская область, херсонская область, взрыв
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
Мощные взрывы прогремели в нескольких областях Украины в ночь на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО", – говорится в заявлении первого заместителя начальника обладминистрации Сергея Тюрина.
Воздушная тревога в области не объявлялась. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, она звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.
Позже украинское издание "Суспильне" сообщило о мощных взрывах в Херсоне.
"В Херсоне раздаются мощные взрывы!" – приводятся слова назначенного украинскими властями главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о взрывах.
"В Никополе в результате обстрела повреждены админздание и частное предприятие. В Мировской общине последствия уточняются. Без потерь", – написал он в своем Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым: