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Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье

Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье

Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T10:29

2023-10-29T10:29

2023-10-29T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Воздушная тревога в области не объявлялась. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, она звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.Позже украинское издание "Суспильне" сообщило о мощных взрывах в Херсоне.Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о взрывах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект критической инфраструктуры поврежден в ХерсонеСерия мощных взрывов прозвучала на УкраинеНочные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, хмельницкая область, херсон, днепропетровская область, херсонская область, взрыв