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Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье
Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ. РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T10:29
2023-10-29T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.Воздушная тревога в области не объявлялась. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, она звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.Позже украинское издание "Суспильне" сообщило о мощных взрывах в Херсоне.Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о взрывах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объект критической инфраструктуры поврежден в ХерсонеСерия мощных взрывов прозвучала на УкраинеНочные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
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украина, новости, хмельницкая область, херсон, днепропетровская область, херсонская область, взрыв
Взрывы в нескольких областях Украины прогремели в ночь на воскресенье

Мощные взрывы прогремели в нескольких областях Украины в ночь на воскресенье

10:29 29.10.2023
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели ночью и утром в нескольких областях Украины. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО", – говорится в заявлении первого заместителя начальника обладминистрации Сергея Тюрина.

Воздушная тревога в области не объявлялась. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, она звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.
Позже украинское издание "Суспильне" сообщило о мощных взрывах в Херсоне.
"В Херсоне раздаются мощные взрывы!" – приводятся слова назначенного украинскими властями главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул также сообщил о взрывах.

"В Никополе в результате обстрела повреждены админздание и частное предприятие. В Мировской общине последствия уточняются. Без потерь", – написал он в своем Telegram-канале.

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