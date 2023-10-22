https://crimea.ria.ru/20231022/seriya-moschnykh-vzryvov-prozvuchala-na-ukraine-1132246617.html

Серия мощных взрывов прозвучала на Украине

Серия мощных взрывов прозвучала на Украине - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Серия мощных взрывов прозвучала на Украине

В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T10:47

2023-10-22T10:47

2023-10-22T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти и СМИ.Так, взрывы произошли в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Днепропетровске. Сирены воздушной тревоги звучали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 3.31 (совпадает с мск), в Николаевской - в 3.33. В Винницкой области тревога была объявлена в 2.35, в Житомирской - в 2.57, в Хмельницкой - в 3.08. Утром 22 октября о тревоге сообщили и власти Одесской области.О взрыве в Харьковской области сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинские СМИ рассказали о взрыве в Днепропетровске и работе украинских ПВО в Хмельницкой области.В четверг, 19 октября, украинские власти и СМИ сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области, а также в Кривом Роге, Николаевской области и подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыГде на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаударВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне

https://crimea.ria.ru/20231020/vs-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-skladam-i-tsekham-sborki-raket-vsu-1132221738.html

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харьковская область

хмельницкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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