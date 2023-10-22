https://crimea.ria.ru/20231022/seriya-moschnykh-vzryvov-prozvuchala-na-ukraine-1132246617.html
Серия мощных взрывов прозвучала на Украине
Серия мощных взрывов прозвучала на Украине - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Серия мощных взрывов прозвучала на Украине
В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T10:47
2023-10-22T10:47
2023-10-22T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти и СМИ.Так, взрывы произошли в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Днепропетровске. Сирены воздушной тревоги звучали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 3.31 (совпадает с мск), в Николаевской - в 3.33. В Винницкой области тревога была объявлена в 2.35, в Житомирской - в 2.57, в Хмельницкой - в 3.08. Утром 22 октября о тревоге сообщили и власти Одесской области.О взрыве в Харьковской области сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинские СМИ рассказали о взрыве в Днепропетровске и работе украинских ПВО в Хмельницкой области.В четверг, 19 октября, украинские власти и СМИ сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области, а также в Кривом Роге, Николаевской области и подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночные взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктурыГде на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаударВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зоне
https://crimea.ria.ru/20231020/vs-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-skladam-i-tsekham-sborki-raket-vsu-1132221738.html
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украина, в мире, одесская область, днепропетровская область, днепропетровск, харьковская область, хмельницкая область, винницкая область, николаевская область, новости
Серия мощных взрывов прозвучала на Украине
В трех областях Украины в ночь на воскресенье прозвучали взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные власти и СМИ.
Так, взрывы произошли в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Днепропетровске. Сирены воздушной тревоги звучали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 3.31 (совпадает с мск), в Николаевской - в 3.33. В Винницкой области тревога была объявлена в 2.35, в Житомирской - в 2.57, в Хмельницкой - в 3.08. Утром 22 октября о тревоге сообщили и власти Одесской области.
О взрыве в Харьковской области сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинские СМИ рассказали о взрыве в Днепропетровске и работе украинских ПВО в Хмельницкой области.
В четверг, 19 октября, украинские власти и СМИ сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры
в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области, а также в Кривом Роге, Николаевской области и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.
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