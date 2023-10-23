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Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне
Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне
В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти.Кроме того, в порту Одесской области повреждено складское помещение объекта инфраструктуры."Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в сообщении ВСУ.В Киевской области воздушная тревога длилась более двух часов. Военно-гражданская администрация региона сообщила о налете беспилотников. В области работала украинская ПВО.В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. По информации местных властей и СМИ, взрывы произошли в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Днепропетровске. Сирены воздушной тревоги звучали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.19 октября, украинские власти и СМИ сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области, а также в Кривом Роге, Николаевской области и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеУдар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива
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украина, новости сво, новости, херсон, одесская область, киевская область, херсонская область
Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне

Объекты инфраструктуры повреждены в Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне

08:34 23.10.2023 (обновлено: 08:47 23.10.2023)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти.
По информации главы областной военной администрации Александра Прокудина, в Херсоне повреждены "объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод".
Кроме того, в порту Одесской области повреждено складское помещение объекта инфраструктуры.
"Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в сообщении ВСУ.
В Киевской области воздушная тревога длилась более двух часов. Военно-гражданская администрация региона сообщила о налете беспилотников. В области работала украинская ПВО.
В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. По информации местных властей и СМИ, взрывы произошли в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Днепропетровске. Сирены воздушной тревоги звучали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.
19 октября, украинские власти и СМИ сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области, а также в Кривом Роге, Николаевской области и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.
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