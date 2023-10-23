https://crimea.ria.ru/20231023/obekt-kriticheskoy-infrastruktury-povrezhden-v-khersone--1132255867.html

Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне

Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне

В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти. РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T08:34

2023-10-23T08:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщают украинские власти.Кроме того, в порту Одесской области повреждено складское помещение объекта инфраструктуры."Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в сообщении ВСУ.В Киевской области воздушная тревога длилась более двух часов. Военно-гражданская администрация региона сообщила о налете беспилотников. В области работала украинская ПВО.В ночь на воскресенье в нескольких областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. По информации местных властей и СМИ, взрывы произошли в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Днепропетровске. Сирены воздушной тревоги звучали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.19 октября, украинские власти и СМИ сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры в Сумах, Николаеве, Павлограде и Никополе Днепропетровской области, а также в Кривом Роге, Николаевской области и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеУдар по Павлограду: уничтожены цеха по производству ракетного топлива

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