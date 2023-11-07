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Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T15:24
2023-11-07T15:24
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 160 боевиков и два автомобиля.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери украинских войск составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.Донецкое и Южно-Донецкое направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Старомайорского ДНР. В результате ВСУ потеряли порядка 70 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Малой Токмачки и Степового Запорожской области. За сутки противник потерял около 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУПопытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась – БалицкийАрмия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли порядка 760 боевиков и 20 единиц техники

15:24 07.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАртиллеристы ВСУ
Артиллеристы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 160 боевиков и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери украинских войск составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.

Донецкое и Южно-Донецкое направления

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Старомайорского ДНР. В результате ВСУ потеряли порядка 70 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Запорожское и Херсонское направления

На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Малой Токмачки и Степового Запорожской области. За сутки противник потерял около 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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