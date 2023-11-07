https://crimea.ria.ru/20231107/vosem-bezuspeshnykh-atak-poteri-vsu-za-sutki-prevysili-750-chelovek-1132626648.html
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T15:24
2023-11-07T15:24
2023-11-07T15:24
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600822_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_583d0ec7a94373a0be8bf528d9b7e1e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 160 боевиков и два автомобиля.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери украинских войск составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.Донецкое и Южно-Донецкое направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Старомайорского ДНР. В результате ВСУ потеряли порядка 70 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Малой Токмачки и Степового Запорожской области. За сутки противник потерял около 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУПопытка ВСУ отрезать путь в Крым провалилась – БалицкийАрмия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231107/rossiyskaya-pvo-sbila-dva-ukrainskikh-samoleta-1132626007.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600822_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c241a1451edb658d3a9bce9dd5ac2df8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли порядка 760 боевиков и 20 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 160 боевиков и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Потери украинских войск составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.
Донецкое и Южно-Донецкое направления
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Миньковки и Клещеевки ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Старомайорского ДНР. В результате ВСУ потеряли порядка 70 боевиков, танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Запорожское и Херсонское направления
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Малой Токмачки и Степового Запорожской области. За сутки противник потерял около 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Читайте также на РИА Новости Крым: