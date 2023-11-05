https://crimea.ria.ru/20231105/armiya-rossii-za-sutki-unichtozhila-475-natsistov-i-27-edinits-tekhniki-vsu-1132591802.html

Армия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ

Армия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Армия России за сутки уничтожила 475 нацистов и 27 единиц техники ВСУ

, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T15:31

2023-11-05T15:31

2023-11-05T15:43

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

новости сво

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/05/1126260398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51a0ea445b313fccf294cf580b19e172.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Киев за сутки потерял более 60 солдат на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка "Нона", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на херсонском направлении подразделения российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Крынок и Веселого в Херсонской области и острова Алексеевский.Российские Вооруженные силы отразили три атаки украинских войск на запорожском направлении, уничтожены до 45 солдат противника и два танка, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что на запорожском направлении российская группировка войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины.Кроме того, в районах Вербового и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили 2 атаки противника, уничтожили до 135 военных и 3 единицы техники ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южноднецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих и 8 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20231105/udary-po-aerodromam-na-ukraine-unichtozhen-sklad-i-aviatekhnika-1132591578.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво, армия и флот