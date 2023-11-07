Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231107/boytsy-dnepra-unichtozhili-sklad-i-dve-pozitsii-vsu-1132615277.html
Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ
Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T11:05
2023-11-07T11:05
новости сво
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
херсонская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615160_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_fce98e32cd84684611a3f56878c56679.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Общие потери в живой силе ВСУ в результате ударов "Днепра" за сутки достигли почти 60 человек. Половина из них ликвидирована на Херсонском направлении.Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили позиции двух подразделений ВСУ в островной зоне в Херсонской области и на Каховском направлении. Совокупные потери противника здесь превысили 40 человек, половина из них – безвозвратные.Также из строя выведены три единицы автомобильной техники.Накануне сообщалось о ликвидации около 100 боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f096bafa5a56abbdc008dff74b2d21d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, херсонская область, новости
Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили склад боеприпасов и две позиции ВСУ на Херсонщине

11:05 07.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Общие потери в живой силе ВСУ в результате ударов "Днепра" за сутки достигли почти 60 человек. Половина из них ликвидирована на Херсонском направлении.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом в районе населенного пункта Антоновка, наблюдательный пост и склад с боеприпасами в районе острова Алексеевский", – уточняется в сообщении.
Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили позиции двух подразделений ВСУ в островной зоне в Херсонской области и на Каховском направлении. Совокупные потери противника здесь превысили 40 человек, половина из них – безвозвратные.
Также из строя выведены три единицы автомобильной техники.
Накануне сообщалось о ликвидации около 100 боевиков ВСУ на Херсонском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника
Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
 
Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииХерсонская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
12:31Крымчанин пострадал во время пожара в жилом доме
12:16МТС отменяет плату за раздачу интернета
11:57Стало известно о состоянии Юрия Соломина
11:49Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
11:05Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ
10:48В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
10:37Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме
10:33В столице Крыма возобновляют отопительный сезон
10:19На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма
10:1430 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения
09:47Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
09:11Раненный при атаке беспилотников на Севастополь в тяжелом состоянии
08:32Дата 7 ноября по-прежнему важна – историк
08:05Что происходит на Крымском мосту утром во вторник
07:43Части сбитых БПЛА упали в Каче и Орловке под Севастополем: ранен мужчина
07:38Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ
07:11На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран
06:33Когда в Крыму полноценно заработает новый закон о такси – мнение
06:2617 украинских дронов летели на Крым – атака отбита
Лента новостейМолния