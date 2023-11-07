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Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ

Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ

Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T11:05

2023-11-07T11:05

2023-11-07T11:05

новости сво

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" за сутки уничтожили две позиции подразделений ВСУ, а также вражеский наблюдательный пост, две лодки, склад с боеприпасами и артиллерийскую установку противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Общие потери в живой силе ВСУ в результате ударов "Днепра" за сутки достигли почти 60 человек. Половина из них ликвидирована на Херсонском направлении.Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили позиции двух подразделений ВСУ в островной зоне в Херсонской области и на Каховском направлении. Совокупные потери противника здесь превысили 40 человек, половина из них – безвозвратные.Также из строя выведены три единицы автомобильной техники.Накануне сообщалось о ликвидации около 100 боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боев Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

херсонская область

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