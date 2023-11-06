https://crimea.ria.ru/20231106/boytsy-dnepra-likvidirovali-96-boevikov-vsu-1132599873.html

Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ

Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ

Бойцы российской группы "Днепр" уничтожили еще 96 украинских боевиков на Херсонской линии, потопили лодку противника и разбили вражеские вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T11:56

2023-11-06T11:56

2023-11-06T11:56

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

потери всу

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группы "Днепр" уничтожили еще 96 украинских боевиков на Херсонской линии, потопили лодку противника и разбили вражеские вооружения. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне за сутки разбиты две гаубицы Д-30 и М777 с боекомплектами, в итоге восемь боевиков ВСУ уничтожены, пятеро ранены.Кроме того, уничтожены пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом в районе Тягинки - ликвидированы четверо, ранены трое украинских военных, а также гаубица Д-30 под Инженерным - здесь ВСУ потеряли семь боевиков убитыми и ранеными."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили восемь боевиков убитыми и четыре ранеными", - говорится в сообщении.Сутками ранее в Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских боевиков убитыми и ранеными составили более сорока человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Под огнем ВСУ: по мирным городам Херсонской области выпущено 85 снарядовКолоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевСколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, потери всу , новости, вооруженные силы россии