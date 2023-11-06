https://crimea.ria.ru/20231106/boytsy-dnepra-likvidirovali-96-boevikov-vsu-1132599873.html
Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ
Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ
Бойцы российской группы "Днепр" уничтожили еще 96 украинских боевиков на Херсонской линии, потопили лодку противника и разбили вражеские вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T11:56
2023-11-06T11:56
2023-11-06T11:56
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
потери всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группы "Днепр" уничтожили еще 96 украинских боевиков на Херсонской линии, потопили лодку противника и разбили вражеские вооружения. Об этом сообщают экстренные службы региона.В островной зоне за сутки разбиты две гаубицы Д-30 и М777 с боекомплектами, в итоге восемь боевиков ВСУ уничтожены, пятеро ранены.Кроме того, уничтожены пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом в районе Тягинки - ликвидированы четверо, ранены трое украинских военных, а также гаубица Д-30 под Инженерным - здесь ВСУ потеряли семь боевиков убитыми и ранеными."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили восемь боевиков убитыми и четыре ранеными", - говорится в сообщении.Сутками ранее в Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских боевиков убитыми и ранеными составили более сорока человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Под огнем ВСУ: по мирным городам Херсонской области выпущено 85 снарядовКолоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевСколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, потери всу , новости, вооруженные силы россии
Бойцы "Днепра" ликвидировали 96 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" ликвидировала 96 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы российской группы "Днепр" уничтожили еще 96 украинских боевиков на Херсонской линии, потопили лодку противника и разбили вражеские вооружения. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне за сутки разбиты две гаубицы Д-30 и М777 с боекомплектами, в итоге восемь боевиков ВСУ уничтожены, пятеро ранены.
В районе острова Фролова уничтожена лодка противника с шестью боевиками. Еще 57 украинских военных погибли при ударах по скоплениям живой силы противника в районах островов Крынки и Алешкинского.
Кроме того, уничтожены пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом в районе Тягинки - ликвидированы четверо, ранены трое украинских военных, а также гаубица Д-30 под Инженерным - здесь ВСУ потеряли семь боевиков убитыми и ранеными.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили восемь боевиков убитыми и четыре ранеными", - говорится в сообщении.
Сутками ранее в Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов
, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских боевиков убитыми и ранеными составили более сорока человек.
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