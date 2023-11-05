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"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ
"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2023
"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ
В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T11:40
2023-11-05T12:41
потери всу
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских боевиков убитыми и ранеными - более сорока человек, сообщили в экстренных службах регионаКроме того, в районе острова Алешкинский уничтожена украинская лодка, пятеро боевиков убиты. Также в результате огневого поражения в островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ. В результате четверо военнослужащих погибли, пятеро ранены.На Каховском направлении ударными действиями группировки войск "Днепр" уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 12 погибших, семеро раненых. В результате удара были выведены из строя три боевых автомобиля.3 ноября соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в районе острова Авдеевский, а также минометный расчет, буксируемую пушку и гаубицу. Потери врага за сутки составили 64 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку ОсколРабота "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУАрсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом
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потери всу , группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, вооруженные силы россии, новости
"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и лодку ВСУ в Херсонской области

11:40 05.11.2023 (обновлено: 12:41 05.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских боевиков убитыми и ранеными - более сорока человек, сообщили в экстренных службах региона
На Херсонском направлении благодаря действиям наших войск одно из подразделений ВСУ лишилось склада с боеприпасами. Было уничтожено скопление живой силы противника в районе острова Крынки, потери врага составили 10 человек.
Кроме того, в районе острова Алешкинский уничтожена украинская лодка, пятеро боевиков убиты.
Также в результате огневого поражения в островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ. В результате четверо военнослужащих погибли, пятеро ранены.
На Каховском направлении ударными действиями группировки войск "Днепр" уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 12 погибших, семеро раненых. В результате удара были выведены из строя три боевых автомобиля.
3 ноября соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в районе острова Авдеевский, а также минометный расчет, буксируемую пушку и гаубицу. Потери врага за сутки составили 64 человека.
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Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьВооруженные силы РоссииНовости
 
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