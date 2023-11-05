https://crimea.ria.ru/20231105/dnepr-nanes-udar-po-skladu-boepripasov-vsu-1132588950.html

"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ

"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.11.2023

"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУ

В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T11:40

2023-11-05T11:40

2023-11-05T12:41

потери всу

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила крупный склад боеприпасов, а также лодку противника в районе острова Алешкинский. Потери украинских боевиков убитыми и ранеными - более сорока человек, сообщили в экстренных службах регионаКроме того, в районе острова Алешкинский уничтожена украинская лодка, пятеро боевиков убиты. Также в результате огневого поражения в островной зоне разбита позиция одного из подразделений ВСУ. В результате четверо военнослужащих погибли, пятеро ранены.На Каховском направлении ударными действиями группировки войск "Днепр" уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери противника в живой силе составили 12 погибших, семеро раненых. В результате удара были выведены из строя три боевых автомобиля.3 ноября соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ в районе острова Авдеевский, а также минометный расчет, буксируемую пушку и гаубицу. Потери врага за сутки составили 64 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку ОсколРабота "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУАрсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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