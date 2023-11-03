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"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ
"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2023
"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ
Бойцы российской группировки сил "Днепр" за сутки поразили позиции ВСУ, уничтожили лодки и военную технику вместе с экипажем противника в Херсонской области... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T10:50
2023-11-03T10:50
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки сил "Днепр" за сутки поразили позиции ВСУ, уничтожили лодки и военную технику вместе с экипажем противника в Херсонской области. Враг потерял убитыми и ранеными 64 боевика, сообщают в экстренных службах региона.Наибольший урон врагу нанесен в районе населенного пункта Крынки. Там бойцы "Днепра" уничтожили скопление живой силы – убиты 20 боевиков ВСУ.А в районе острова Алексеевский разбиты две лодки ВСУ – ликвидированы 12 украинских солдат.Кроме того, в островной зоне был уничтожен 120-мм минометный расчет с экипажем и боекомплектом в районе Токаревки. Убиты три боевика, еще четверо ранены.На Херсонском направлении огнем "Днепра" поражены 152 мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30. Враг лишился 14 солдат.На Каховском направлении разбита позиция одного из подразделений ВСУ. Ликвидированы семь боевиков, еще четверо получили ранения.Накануне бойцы "Днепра" также пресекли попытку врага переправиться через Днепр, уничтожив лодки. Всего ВСУ потеряли 49 солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку ОсколПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертРабота "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
"Днепр" громит врага: разбиты лодки, позиции и военная техника ВСУ

Группировка "Днепр" ликвидировала 64 боевика ВСУ в Херсонской области за сутки

10:50 03.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки сил "Днепр" за сутки поразили позиции ВСУ, уничтожили лодки и военную технику вместе с экипажем противника в Херсонской области. Враг потерял убитыми и ранеными 64 боевика, сообщают в экстренных службах региона.
Наибольший урон врагу нанесен в районе населенного пункта Крынки. Там бойцы "Днепра" уничтожили скопление живой силы – убиты 20 боевиков ВСУ.
А в районе острова Алексеевский разбиты две лодки ВСУ – ликвидированы 12 украинских солдат.
Кроме того, в островной зоне был уничтожен 120-мм минометный расчет с экипажем и боекомплектом в районе Токаревки. Убиты три боевика, еще четверо ранены.
На Херсонском направлении огнем "Днепра" поражены 152 мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30. Враг лишился 14 солдат.
На Каховском направлении разбита позиция одного из подразделений ВСУ. Ликвидированы семь боевиков, еще четверо получили ранения.
Накануне бойцы "Днепра" также пресекли попытку врага переправиться через Днепр, уничтожив лодки. Всего ВСУ потеряли 49 солдат.
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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