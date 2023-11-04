https://crimea.ria.ru/20231104/arsenal-raket-vsu-unichtozhen-pod-chernigovom-1132577460.html

Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом

Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T14:39

2023-11-04T14:39

2023-11-04T14:41

новости сво

министерство обороны рф

черниговская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126632339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e8019dc36a1a55c1b1d0f4a34365f75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщает Минобороны РФ.Также за прошедшие сутки российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили девять реактивных снарядов HIMARS и сбили 43 вражеских беспилотника в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8 629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 965 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены

https://crimea.ria.ru/20231104/ssha-napravlyaet-v-britaniyu-nositeli-yadernogo-oruzhiya-chto-otvetili-v-mid-rf-1132569862.html

черниговская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, черниговская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , оружие, украина