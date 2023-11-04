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Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом
Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T14:39
2023-11-04T14:41
новости сво
министерство обороны рф
черниговская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
оружие
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщает Минобороны РФ.Также за прошедшие сутки российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили девять реактивных снарядов HIMARS и сбили 43 вражеских беспилотника в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8 629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 965 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные цифры: названы потери ВСУ за неделю боевУкраина потеряла 10 самолетов и вертолет в зоне СВО за неделю15 групповых ударов по ВСУ за неделю: какие цели уничтожены
https://crimea.ria.ru/20231104/ssha-napravlyaet-v-britaniyu-nositeli-yadernogo-oruzhiya-chto-otvetili-v-mid-rf-1132569862.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, черниговская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , оружие, украина
Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом

Минобороны России: в Черниговской области уничтожен арсенал ракет и боеприпасов ВСУ

14:39 04.11.2023 (обновлено: 14:41 04.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили девять реактивных снарядов HIMARS и сбили 43 вражеских беспилотника в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8 629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 965 единиц специальной военной автомобильной техники.
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