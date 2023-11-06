https://crimea.ria.ru/20231106/pod-ognem-vsu-po-mirnym-gorodam-khersonskoy-oblasti-vypuscheno-85-snaryadov-1132599009.html

Под огнем ВСУ: по мирным городам Херсонской области выпущено 85 снарядов

Под огнем ВСУ: по мирным городам Херсонской области выпущено 85 снарядов - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Под огнем ВСУ: по мирным городам Херсонской области выпущено 85 снарядов

Украинские боевики за минувшие сутки обрушили еще 85 снарядов на мирные населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T10:45

2023-11-06T10:45

2023-11-06T10:45

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обрушили еще 85 снарядов на мирные населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.Уточняется, что только за день ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 раз по Алешкам, девять по Казачьим Лагерям, восемь раз били по Подстепному, по шесть прилетов зафиксировано в Обрывке и Малой Кардашинке.Сутками ранее украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра более 90 снарядов. 3 ноября массированному обстрелу подвергся город Чаплынка Херсонской области. Удар пришелся по зданию социального фонда и службы занятости. Атака шестью ракетами была предпринята в разгар рабочего дня, когда в здании находились работники и посетители. Из-под завалов извлекли тела девятерых погибших, еще девять человек ранены, сообщили в Минздраве региона. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известноДва мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новости