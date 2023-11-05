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Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника
Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника
Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 133-х районах.Также уничтожены 17 беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства дронов и безэкипажных катеров, склады с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУАрсенал ракет ВСУ уничтожен под ЧерниговомПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, днепропетровская область, армия и флот, вооруженные силы россии
Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника

На аэродромах ВСУ в Днепре и Миргороде армия России уничтожила склад и авиатехнику

15:06 05.11.2023 (обновлено: 15:14 05.11.2023)
 
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© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ. Кроме того, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника противника", - говорится в сводке.
Кроме того, авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 133-х районах.
Также уничтожены 17 беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.
За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства дронов и безэкипажных катеров, склады с боеприпасами.
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОДнепропетровская областьАрмия и флотВооруженные силы России
 
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