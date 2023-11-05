https://crimea.ria.ru/20231105/udary-po-aerodromam-na-ukraine-unichtozhen-sklad-i-aviatekhnika-1132591578.html

Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника

Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Удары по аэродромам на Украине: уничтожен склад и авиатехника

Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T15:06

2023-11-05T15:06

2023-11-05T15:14

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

днепропетровская область

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 133-х районах.Также уничтожены 17 беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, уничтожены места производства дронов и безэкипажных катеров, склады с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" нанес удар по складу боеприпасов ВСУАрсенал ракет ВСУ уничтожен под ЧерниговомПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

днепропетровская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, днепропетровская область, армия и флот, вооруженные силы россии