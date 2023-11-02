Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231102/minoborony-kiev-sozdaet-ugrozy-tekhnogennoy-katastrofy-na-zaporozhskoy-aes-1132521277.html
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Девять украинских беспилотников коптерного типа перехвачены средствами ПВО в районе города Энергодар. Это создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:46
2023-11-02T15:51
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
министерство обороны рф
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
энергодар
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124142281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38f4e5f80fe6bda105440604900630af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Девять украинских беспилотников коптерного типа перехвачены средствами ПВО в районе города Энергодар. Это создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, украинские беспилотники были обнаружены и перехвачены средствами ПВО в четверг около 12.30 мск в районе Энергодара Запорожской области.8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова.Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известноЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и VежливымУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
энергодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124142281_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3492488404c428e80b62f0b52fd86326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, министерство обороны рф, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), энергодар, пво
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

Девять украинских беспилотников перехвачены в районе Запорожской АЭС - Минобороны

15:46 02.11.2023 (обновлено: 15:51 02.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Девять украинских беспилотников коптерного типа перехвачены средствами ПВО в районе города Энергодар. Это создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, украинские беспилотники были обнаружены и перехвачены средствами ПВО в четверг около 12.30 мск в районе Энергодара Запорожской области.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - подчеркнули в ведомстве.
8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.
Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.
В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.
МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известно
Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМинистерство обороны РФНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ЭнергодарПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Крымский мост назвали одним из самых защищенных объектов в мире
15:53Первый мультиформатный комплекс комфорт-класса построят в Крыму
15:46Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
15:37В пяти провальных атаках ВСУ погибли еще 470 боевиков за сутки
15:29Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропуска
15:18В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчаса
14:47Российские военные ударили по аэродрому в Полтавской области
14:38Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт
14:19В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
13:53В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол
13:35Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
13:24РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ
13:16Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщины
13:05Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о ДВЗЯИ
12:54"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион
12:42Уникальные особняки Ялты внесены в список объектов культурного наследия
12:26ВСУ выпустили больше ста снарядов по Херсонской области
12:13В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ
12:05COVID пошел в рост: ждать ли новой вспышки
11:29Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного
Лента новостейМолния