https://crimea.ria.ru/20231102/minoborony-kiev-sozdaet-ugrozy-tekhnogennoy-katastrofy-na-zaporozhskoy-aes-1132521277.html
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Девять украинских беспилотников коптерного типа перехвачены средствами ПВО в районе города Энергодар. Это создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T15:46
2023-11-02T15:46
2023-11-02T15:51
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
министерство обороны рф
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Девять украинских беспилотников коптерного типа перехвачены средствами ПВО в районе города Энергодар. Это создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, украинские беспилотники были обнаружены и перехвачены средствами ПВО в четверг около 12.30 мск в районе Энергодара Запорожской области.8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова.Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Курскую АЭС: что известноЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и VежливымУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, министерство обороны рф, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), энергодар, пво
Минобороны: Киев создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
Девять украинских беспилотников перехвачены в районе Запорожской АЭС - Минобороны
15:46 02.11.2023 (обновлено: 15:51 02.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Девять украинских беспилотников коптерного типа перехвачены средствами ПВО в районе города Энергодар. Это создает угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, украинские беспилотники были обнаружены и перехвачены средствами ПВО в четверг около 12.30 мск в районе Энергодара Запорожской области.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - подчеркнули в ведомстве.
8 октября Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о трех попытках захвата Запорожской атомной электростанции.
Тогда несколько десятков бойцов ГУР пересекли Каховское водохранилище на гражданских лодках и высадились на левом берегу Днепра, рассказал в этой же статье командир украинского подразделения разведчиков с позывным "Шаман". Их целью было создание плацдарма для атаки на Энергодар и ЗАЭС, однако закрепиться им не удалось.
В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать
ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам
, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт
и задержаны украинские диверсанты.
МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев, напомнила Мария Захарова.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать город Курчатов
, где расположена Курская АЭС, беспилотниками самолетного типа. По данным ведомства, один дрон сбили около 21:00, еще один – в районе 23:50.
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