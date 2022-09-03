https://crimea.ria.ru/20220903/vsu-predprinyali-popytku-raketnoy-ataki-na-energodar-1124389437.html

ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Энергодар

ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Энергодар - РИА Новости Крым, 03.09.2022

ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Энергодар

Украинские войска ночью обстреливали ЗАЭС и Энергодар, ракетная атака успешно отражена и сейчас обстановка в городе спокойная. Об этом со ссылкой на члена... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T09:24

2022-09-03T09:24

2022-09-03T09:24

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска ночью обстреливали ЗАЭС и Энергодар, ракетная атака успешно отражена и сейчас обстановка в городе спокойная. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщает РИА Новости.На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.Киевские войска не прекращают обстрелы освобожденных регионов. Накануне Генштаб Украины подтвердил нанесение ударов ВСУ вблизи Энергодара и Херсона. В ночь на 1 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли город, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе ребенок. Тогда за сутки город подвергся более 60 ударам, которые наносились украинской артиллерией и БПЛА.29 августа в результате обстрела украинских войск повреждения получила крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Через два дня снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов. Кроме этого, зафиксированы неоднократные попадания по территории ЗАЭС в непосредственной близости от опасных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/kak-vdv-rossii-ostanovili-proryv-vsu-1124388589.html

запорожская область

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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, происшествия