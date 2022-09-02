https://crimea.ria.ru/20220902/ukraina-priznalas-v-obstrelakh-energodara-i-khersona-1124387811.html

Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона

Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона

Генштаб ВСУ признался в обстрелах Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС. Заявление опубликовано в социальных сетях ведомства, пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T20:13

2022-09-02T20:13

2022-09-02T20:13

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Генштаб ВСУ признался в обстрелах Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС. Заявление опубликовано в социальных сетях ведомства, пишет РИА Новости.Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС >>"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", - говорится в сообщении Генштаба в одной из социальных сетей.Как сообщалось, миссия МАГАТЭ накануне посетила Запорожскую АЭС. По словам главы организации Рафаэля Гросси, физическая целостность станции была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было ли это сделано намеренно или случайно.Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Он подчеркнул, что в случае дальнейших обстрелов ЗАЭС вся ответственность за возможную ядерную катастрофу в Европе ложится на украинские власти.

https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html

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херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область