https://crimea.ria.ru/20220902/grossi-zayavil-o-neodnokratnom-narushenii-fizicheskoy-tselostnosti-zaes-1124379201.html

Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС

Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было сделано это намерено или случайно. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T12:12

2022-09-02T12:12

2022-09-02T12:14

запорожская область

происшествия

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было сделано это намерено или случайно. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС."Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно", - сказал Гросси.Миссия МАГАТЭ накануне прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму. Она включает около 15 сотрудников секретариата Международного агентства, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.29 августа в результате обстрела украинских войск повреждения получила крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции, где хранится топливо для реактора. Через два дня снаряд ВСУ попал в комплекс переработки радиоактивных отходов. Кроме этого, зафиксированы неоднократные попадания по территории ЗАЭС в непосредственной близости от опасных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-trizhdy-obstrelyali-energodar-vo-vremya-prebyvaniya-missii-magate-1124377059.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, украина, специальная военная операция рф на украине