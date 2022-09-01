https://crimea.ria.ru/20220901/grossi-oboznachil-tseli-magate-na-zaporozhskoy-aes-1124373596.html

Гросси обозначил цели МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси обозначил цели МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Гросси обозначил цели МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Комиссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую атомную станцию для обеспечения ядерной безопасности, заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T17:03

2022-09-01T17:03

2022-09-01T17:03

запорожская область

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Комиссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую атомную станцию для обеспечения ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.По его словам, инспекторы МАГАТЭ нацелены предотвратить возможную ядерную аварию, для этого они готовы к диалогу со всеми сторонами.Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт >>"Мы должны сделать все возможное, чтобы договориться со всеми сторонами ради безопасности ядерной станции", - цитирует главу агентства РИА Новости.Гросси отметил, что члены миссии осмотрят все ядерные объекты на ЗАЭС и планируют убедится в выполнении гарантийных обязательств на станции. Вероятно, присутствие инспекторов агентства на станции станет постоянным, этот вопрос сейчас обсуждается.Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму несколькими часами ранее. Ранее сообщалось, что миссия включает около 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность. Как заявляют местные власти, как только инспекторы попали на территорию АЭС, ВСУ прекратили обстрелы станции.Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС >>До этого украинские войска не прекращали массированные обстрелы Энергодара и района станции. В ночь на 1 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли город, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе ребенок. Ранним утром в четверг боевики ВСУ высадились десантом на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции, однако ВС Рф предприняли меры по их уничтожению.За прошедшие сутки город подвергся более 60 ударам, которые были нанесены украинскими БПЛА и артиллерией.По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем.

https://crimea.ria.ru/20220901/missiya-magate-pribyla-na-zaes-1124371861.html

https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html

запорожская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, украина, специальная военная операция рф на украине