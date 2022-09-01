https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html

Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T11:08

2022-09-01T11:08

2022-09-01T11:09

радио "спутник в крыму"

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124209354_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_effd93d689d9791783d30d554d70f345.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, при этом Европа занимает абсолютно беспечную и глупую позицию. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.При этом международное сообщество, прежде всего, Евросоюз, абсолютно не волнует, что от украинских обстрелов сами представители МАГАТЭ могут погибнуть, а на Запорожской АЭС может произойти серьезнейшая техногенная катастрофа, указал политолог.Однако даже если визит представителей МАГАТЭ на атомную станцию состоится, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию, полагает он."Здесь особых иллюзий питать не следует. У МАГАТЭ достаточно ограниченные полномочия. И я не думаю, что они пойдут против этого нынешнего мейнстрима, основанного на двух максимумах: "Россия во всем виновата" и "Украина ни в чем не виновата", - заключил политолог.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220901/missiya-magate-nakhoditsya-na-blokpostu-v-novoaleksandrovke---rogov-1124366791.html

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), украина