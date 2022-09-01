https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:08
2022-09-01T11:08
2022-09-01T11:09
радио "спутник в крыму"
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, при этом Европа занимает абсолютно беспечную и глупую позицию. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.При этом международное сообщество, прежде всего, Евросоюз, абсолютно не волнует, что от украинских обстрелов сами представители МАГАТЭ могут погибнуть, а на Запорожской АЭС может произойти серьезнейшая техногенная катастрофа, указал политолог.Однако даже если визит представителей МАГАТЭ на атомную станцию состоится, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию, полагает он."Здесь особых иллюзий питать не следует. У МАГАТЭ достаточно ограниченные полномочия. И я не думаю, что они пойдут против этого нынешнего мейнстрима, основанного на двух максимумах: "Россия во всем виновата" и "Украина ни в чем не виновата", - заключил политолог.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220901/missiya-magate-nakhoditsya-na-blokpostu-v-novoaleksandrovke---rogov-1124366791.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Политолог Никифоров: Киев пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:08 01.09.2022 (обновлено: 11:09 01.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, при этом Европа занимает абсолютно беспечную и глупую позицию. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.
"Такая бешеная активность Украины в этом направлении говорит о том, что как раз (в Киеве) не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ доехала (до ЗАЭС). Массированные обстрелы, высадка десанта не способствуют тому, чтобы миссия продолжила свое движение в сторону Энергодара. Украина явно пытается сорвать эту миссию, других объяснений быть не может", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
При этом международное сообщество, прежде всего, Евросоюз, абсолютно не волнует, что от украинских обстрелов сами представители МАГАТЭ могут погибнуть, а на Запорожской АЭС может произойти серьезнейшая техногенная катастрофа, указал политолог.
"Международному сообществу, судя по всему, плевать, что в случае техногенной катастрофы достанется не только Украине. Им же тоже "прилетит". Это беспечность, какая-то тупость со стороны Европы. Складывается впечатление, что ее окончательно превратили в корову стойлового содержания, которая даже если ее в луг на травку попробовать выгнать, она просто не дойдет", – считает Никифоров.
Однако даже если визит представителей МАГАТЭ на атомную станцию состоится, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию, полагает он.
"Здесь особых иллюзий питать не следует. У МАГАТЭ достаточно ограниченные полномочия. И я не думаю, что они пойдут против этого нынешнего мейнстрима, основанного на двух максимумах: "Россия во всем виновата" и "Украина ни в чем не виновата", - заключил политолог.
В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.
Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.
Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.
Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.