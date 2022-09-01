Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:08
2022-09-01T11:09
радио "спутник в крыму"
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124209354_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_effd93d689d9791783d30d554d70f345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, при этом Европа занимает абсолютно беспечную и глупую позицию. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.При этом международное сообщество, прежде всего, Евросоюз, абсолютно не волнует, что от украинских обстрелов сами представители МАГАТЭ могут погибнуть, а на Запорожской АЭС может произойти серьезнейшая техногенная катастрофа, указал политолог.Однако даже если визит представителей МАГАТЭ на атомную станцию состоится, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию, полагает он."Здесь особых иллюзий питать не следует. У МАГАТЭ достаточно ограниченные полномочия. И я не думаю, что они пойдут против этого нынешнего мейнстрима, основанного на двух максимумах: "Россия во всем виновата" и "Украина ни в чем не виновата", - заключил политолог.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220901/missiya-magate-nakhoditsya-na-blokpostu-v-novoaleksandrovke---rogov-1124366791.html
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124209354_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_66324b94bfa220fea63c06627701a3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Политолог Никифоров: Киев пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

11:08 01.09.2022 (обновлено: 11:09 01.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сегодняшние обстрелы Энергодара со стороны ВСУ и высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на станцию, при этом Европа занимает абсолютно беспечную и глупую позицию. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.

"Такая бешеная активность Украины в этом направлении говорит о том, что как раз (в Киеве) не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ доехала (до ЗАЭС). Массированные обстрелы, высадка десанта не способствуют тому, чтобы миссия продолжила свое движение в сторону Энергодара. Украина явно пытается сорвать эту миссию, других объяснений быть не может", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

При этом международное сообщество, прежде всего, Евросоюз, абсолютно не волнует, что от украинских обстрелов сами представители МАГАТЭ могут погибнуть, а на Запорожской АЭС может произойти серьезнейшая техногенная катастрофа, указал политолог.

"Международному сообществу, судя по всему, плевать, что в случае техногенной катастрофы достанется не только Украине. Им же тоже "прилетит". Это беспечность, какая-то тупость со стороны Европы. Складывается впечатление, что ее окончательно превратили в корову стойлового содержания, которая даже если ее в луг на травку попробовать выгнать, она просто не дойдет", – считает Никифоров.

Однако даже если визит представителей МАГАТЭ на атомную станцию состоится, вряд ли это серьезно повлияет на ситуацию, полагает он.
"Здесь особых иллюзий питать не следует. У МАГАТЭ достаточно ограниченные полномочия. И я не думаю, что они пойдут против этого нынешнего мейнстрима, основанного на двух максимумах: "Россия во всем виновата" и "Украина ни в чем не виновата", - заключил политолог.
В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.
Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
10:59
Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов
Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.
Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Радио "Спутник в Крыму"Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:13COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости
11:08Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
11:01Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона
10:59Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов
10:48Где в Крыму не будет воды в четверг
10:24Крымский федеральный университет эвакуировали
10:21Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители
10:17Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
10:13В РФ вводят QR-коды для туристов
09:28Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС
09:24Подробности высадки украинского десанта в Энергодаре — Минобороны
09:05Представители МАГАТЭ выехали в сторону Запорожской АЭС
08:40Украинский десант высадился под Энергодаром – власти
08:24"Референдум о доверии власти": эксперты предсказали исход выборов в РФ
08:11Как побороть зависимость от сигарет – советы нарколога
07:58Россияне стали больше тратить на детей
07:32Восток и Запад: как изменились симпатии россиян – опрос
07:04Астролог пообещал напряженную космическую погоду в сентябре
03:23Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение
00:01Осень в Крыму начнется дождями - прогноз погоды на 1 сентября
Лента новостейМолния