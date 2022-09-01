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Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители
Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители
Из-за Ударов ВСУ по Энергодару погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:21
2022-09-01T10:23
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за Ударов ВСУ по Энергодару погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллерийский обстрел Энергодара. Обстрелы продолжились рано утром. По данным властей, повреждения получили жилые дома, детские сады, медсанчасть. Обстрелы города происходят в преддверие планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220901/iz-za-obstrelov-vsu-na-zaes-otklyuchilsya-5-y-energoblok-1124365928.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители

Рогов: из-за обстрелов города украинскими боевиками продолжают гибнуть гражданские

10:21 01.09.2022 (обновлено: 10:23 01.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за Ударов ВСУ по Энергодару погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжелом состоянии с проникающей травмой бедра", написал он в Telegram-канале.
В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллерийский обстрел Энергодара. Обстрелы продолжились рано утром. По данным властей, повреждения получили жилые дома, детские сады, медсанчасть. Обстрелы города происходят в преддверие планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
10:17
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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