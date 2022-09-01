https://crimea.ria.ru/20220901/novye-udary-vsu-po-energodaru--pogibli-i-raneny-mirnye-zhiteli-1124366056.html

Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители

Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Новые удары ВСУ по Энергодару — погибли и ранены мирные жители

Из-за Ударов ВСУ по Энергодару погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T10:21

2022-09-01T10:21

2022-09-01T10:23

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за Ударов ВСУ по Энергодару погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллерийский обстрел Энергодара. Обстрелы продолжились рано утром. По данным властей, повреждения получили жилые дома, детские сады, медсанчасть. Обстрелы города происходят в преддверие планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220901/iz-za-obstrelov-vsu-na-zaes-otklyuchilsya-5-y-energoblok-1124365928.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины)