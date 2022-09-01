https://crimea.ria.ru/20220901/neskolko-ukrainskikh-snaryadov-razorvalis-nepodaleku-ot-energobloka-zaes-1124364802.html

Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС

Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС

Украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока, РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T09:28

2022-09-01T09:28

2022-09-01T09:46

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока, сообщили в Минобороны России.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Обстрелы продолжились рано утром. По данным властей, повреждения получили жилые дома, детские сады, медсанчасть. Обстрелы города происходят в преддверие планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. Две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Противник был уничтожен.

https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине