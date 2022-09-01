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Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС
Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС
Украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока, РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T09:28
2022-09-01T09:46
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока, сообщили в Минобороны России.В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Обстрелы продолжились рано утром. По данным властей, повреждения получили жилые дома, детские сады, медсанчасть. Обстрелы города происходят в преддверие планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. Две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Противник был уничтожен.
https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС

МО РФ: четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока Запорожской АЭС

09:28 01.09.2022 (обновлено: 09:46 01.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока, сообщили в Минобороны России.
"С 8:00 ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Обстрелы продолжились рано утром. По данным властей, повреждения получили жилые дома, детские сады, медсанчасть. Обстрелы города происходят в преддверие планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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09:24
Подробности высадки украинского десанта в Энергодаре — Минобороны
Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. Две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Противник был уничтожен.
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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09:28Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС
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