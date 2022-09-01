https://crimea.ria.ru/20220901/chto-kiev-pytaetsya-skryt-ot-magate--ekspert-1124368182.html

Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт

Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт

Киевский режим стремится сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с целью скрыть от международного сообщества многочисленные нарушения правил... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T12:01

2022-09-01T12:01

2022-09-01T12:01

запорожская область

мнения

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124174363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e469ad809b953ada71e57decd9aa74b8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с целью скрыть от международного сообщества многочисленные нарушения правил эксплуатации станции при участии США, а также использование материалов для создания "грязной" ядерной бомбы. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.По словам политолога, если миссия МАГАТЭ не станет лгать по поводу увиденного на Запорожской АЭС, мир узнает, что "США долгое время скрывали от Европы уровень опасности при эксплуатации всех АЭС Украины, чтобы извлечь максимальную прибыль".В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина