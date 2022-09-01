https://crimea.ria.ru/20220901/chto-kiev-pytaetsya-skryt-ot-magate--ekspert-1124368182.html
Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт
Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт
Киевский режим стремится сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с целью скрыть от международного сообщества многочисленные нарушения правил... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:01
2022-09-01T12:01
2022-09-01T12:01
запорожская область
мнения
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124174363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e469ad809b953ada71e57decd9aa74b8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с целью скрыть от международного сообщества многочисленные нарушения правил эксплуатации станции при участии США, а также использование материалов для создания "грязной" ядерной бомбы. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.По словам политолога, если миссия МАГАТЭ не станет лгать по поводу увиденного на Запорожской АЭС, мир узнает, что "США долгое время скрывали от Европы уровень опасности при эксплуатации всех АЭС Украины, чтобы извлечь максимальную прибыль".В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124174363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc1dff48078a66523397bec2e5b543b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина
Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт
Политолог Баширов объяснил, почему Киев хочет сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим стремится сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с целью скрыть от международного сообщества многочисленные нарушения правил эксплуатации станции при участии США, а также использование материалов для создания "грязной" ядерной бомбы. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
"Запорожская АЭС более 10 лет эксплуатировалась с огромными нарушениями протоколов безопасности, ремонты проводились с нарушениями. Вместе с американской компанией Westinghouse Electric реализовывался перевод на загрузку в реактор не российских тепловыделяющих сборок, а американских ТВС (тепловыделяющих сборок – ред.). Вторая тема – условия хранения отработавших свой ресурс ТВС. И тут много нарушений. Третий вопрос – использование ядерных материалов для создания Украиной "грязной" ядерной бомбы", – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По словам политолога, если миссия МАГАТЭ не станет лгать по поводу увиденного на Запорожской АЭС, мир узнает, что "США долгое время скрывали от Европы уровень опасности при эксплуатации всех АЭС Украины, чтобы извлечь максимальную прибыль".
В ночь на 1 сентября украинские военные произвели массированный артиллеристский обстрел Энергодара. Также ВСУ ночью нанесли удар тремя дронами-камикадзе по территории Запорожской АЭС. Все беспилотники были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции.
Обстрелы Энергодара продолжились рано утром. Погибли, по меньшей мере, три человека. Также утром в четверг украинские военные высадили десант под Энергодаром. По данным Минобороны РФ, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.
Кроме того, ВС РФ пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.
Как заявили в Минобороны РФ, все эти действия являются провокацией киевского режима для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.