Рейтинг@Mail.ru
Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля" - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/sbivaet-i-paralizuet-v-rossii-sozdali-antidronnyy-kompleks-chistyulya-1133031165.html
Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля" - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
Компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля" впервые продемонстрировали сотрудники холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T20:37
2023-11-24T20:37
ростех
новости
россия
наука и технологии
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133025859_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_09ef372fb78cca8ad12e75d4cd6123bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля" впервые продемонстрировали сотрудники холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, сообщает официальный сайт Госкорпорации.Комплекс разработан и выпускается ЦНИИ "Циклон", который входит в состав "Росэлектроники". Изделие презентовали на конференции "Армия и общество", организованной Минобороны России.Внешне новое устройство для подавления беспилотников противника похоже на кейс размером 34*28*17 сантиметров. Его вес не больше восьми килограммов. Управлять устройством можно дистанционно для защиты военнослужащего от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.Антидронный комплекс "Чистюля" подавляет каналы управления и навигации БПЛА в радиусе до километра, а также блокирует процесс передачи фото- и видеоданных с беспилотника. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, которые излучают сильный ненаправленный импульс.Питание нового аппарата происходит как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который может выдерживать до ста минут автономной работы. "Чистюля" может работать беспрерывно, поскольку оснащен системой активного охлаждения."Росэлектроника" является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех.Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания в Российской Федерации. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции 44,5%.Ранее сообщалось, что в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также выпуск авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииУдар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133025859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6006a27b26c27f9433ee8406e88ef77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, новости, россия, наука и технологии, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"

Ростех впервые показал компактный антидронный комплекс "Чистюля"

20:37 24.11.2023
 
© РостехНосимый антидронный комплекс "Чистюля"
Носимый антидронный комплекс Чистюля
© Ростех
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля" впервые продемонстрировали сотрудники холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, сообщает официальный сайт Госкорпорации.
Комплекс разработан и выпускается ЦНИИ "Циклон", который входит в состав "Росэлектроники". Изделие презентовали на конференции "Армия и общество", организованной Минобороны России.
Внешне новое устройство для подавления беспилотников противника похоже на кейс размером 34*28*17 сантиметров. Его вес не больше восьми килограммов. Управлять устройством можно дистанционно для защиты военнослужащего от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.
Антидронный комплекс "Чистюля" подавляет каналы управления и навигации БПЛА в радиусе до километра, а также блокирует процесс передачи фото- и видеоданных с беспилотника. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, которые излучают сильный ненаправленный импульс.

"После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под воздействием "Чистюли" дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления", отметили в Ростехе.

Питание нового аппарата происходит как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который может выдерживать до ста минут автономной работы. "Чистюля" может работать беспрерывно, поскольку оснащен системой активного охлаждения.
"Росэлектроника" является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания в Российской Федерации. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.
Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции 44,5%.
Ранее сообщалось, что в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также выпуск авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
Удар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло
 
РостехНовостиРоссияНаука и технологииМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
21:31Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики
21:10На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
21:05Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
20:53Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
20:37Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
20:23Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
20:02Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
19:45Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма
19:22Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова
19:10Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ
18:44Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
18:27В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
18:04Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов
17:30Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
17:16Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
17:02Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
16:44ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
16:37Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
16:25Ураган накроет Крым
Лента новостейМолния