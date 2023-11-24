https://crimea.ria.ru/20231124/sbivaet-i-paralizuet-v-rossii-sozdali-antidronnyy-kompleks-chistyulya-1133031165.html

Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"

Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля" - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"

Компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля" впервые продемонстрировали сотрудники холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T20:37

2023-11-24T20:37

2023-11-24T20:37

ростех

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Компактный комплекс борьбы с вражескими доронами "Чистюля" впервые продемонстрировали сотрудники холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, сообщает официальный сайт Госкорпорации.Комплекс разработан и выпускается ЦНИИ "Циклон", который входит в состав "Росэлектроники". Изделие презентовали на конференции "Армия и общество", организованной Минобороны России.Внешне новое устройство для подавления беспилотников противника похоже на кейс размером 34*28*17 сантиметров. Его вес не больше восьми килограммов. Управлять устройством можно дистанционно для защиты военнослужащего от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.Антидронный комплекс "Чистюля" подавляет каналы управления и навигации БПЛА в радиусе до километра, а также блокирует процесс передачи фото- и видеоданных с беспилотника. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, которые излучают сильный ненаправленный импульс.Питание нового аппарата происходит как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который может выдерживать до ста минут автономной работы. "Чистюля" может работать беспрерывно, поскольку оснащен системой активного охлаждения."Росэлектроника" является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех.Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания в Российской Федерации. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции 44,5%.Ранее сообщалось, что в России от двух до десяти раз выросли объемы производства по различным видам вооружений. Оборонные предприятия "Ростеха" наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также выпуск авиабомб, снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – экспертКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииУдар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, новости, россия, наука и технологии, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)