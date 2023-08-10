https://crimea.ria.ru/20230810/udar-po-nashey-pamyati-voennyy-istorik-o-dronakh-kamikadze-imeni-gastello-1130657346.html

Удар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло

Удар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Удар по нашей памяти: военный историк о дронах-камикадзе имени Гастелло

В названии БПЛА, которые запускают российские солдаты и офицеры, выполняя боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T20:12

2023-08-10T20:12

2023-08-10T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В названии БПЛА, которые запускают российские солдаты и офицеры, выполняя боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения специальной военной операции, не должно быть слов "камикадзе" и "Гастелло". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный историк, подполковник запаса Сергей Ченнык.Ранее сообщалось, что в России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО.Новый российский FPV-дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. Как отмечают инженеры, разработки велись с учетом пожеланий операторов БПЛА, работающих в зоне СВО."Название должно быть из народа""Считаю, что называть дроны-камикадзе именем летчика Гастелло – это удар по нашей памяти. Как это понимать: "камикадзе Гастелло?", считаю, что в названии БПЛА, которые запускают российские солдаты и офицеры, не должно быть слов "камикадзе" и "Гастелло". Было бы намного лучше дать этим БПЛА другое имя". - говорит Сергей Ченнык.По его мнению, в названии российской военной техники, в том числе и в названии БПЛА, не должно быть слова "камикадзе", потому что те, кто используют эти БПЛА, это российские солдаты и офицеры, которые выполняют свои боевые задачи в ходе специальной военной операции, а это слово чужое, камикадзе – японский летчик-смертник."Имя Николая Гастелло вообще нельзя в этом случае использовать. Если название дрон-камикадзе "Гастелло" приклеится официально, это будет катастрофой. Получится, что, выигрывая одну войну, мы тут же хороним другую", - говорит он.При этом военный историк не отрицает, что у военной техники, БПЛА и снарядов должны быть названия. И напоминает, что в Великую Отечественную войну в армии появились легендарные "Катюши" - это неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии. Название "пришло от людей, из песни, которую пел весь народ"."Наша российская артиллерия имеет нейтральные названия: "Василек", "Астра", есть ракетный комплекс "Тополь", но зачем имена людей использовать? К тому же, названия должны быть современными, интересными, возможно, с юмором. Вот название "Ланцет" - это здорово, великолепно. Нужно что-то в таком же стиле и придумать", - считает подполковник запаса.Гастелло не был фанатиком-камикадзеВнук легендарного летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло, московский писатель и политтехнолог, названный в честь деда, также отреагировал на сообщение о том, что в России начали производить дроны-камикадзе "Гастелло"."Николай Францевич Гастелло не был камикадзе. Ни один летчик, повторивший его подвиг, а их было только тех, чьи имена известны, более 400 человек, не был камикадзе. Летчик в Сирии Роман Филиппов, который взорвал себя гранатой окруженный бандитами, не был камикадзе. Парни, которые на бомбардировщик Су-24 Александр Антонов и Владимир Никишин, совершили таран в зоне СВО, тоже не были камикадзе. Равнять этих людей с японскими фанатиками, по сути, сектантами, недостойно памяти наших парней. Они все хотели жить. И приняли смерть "за други своя", потому что побеждать надо было, и погибли они, чтобы завтра меньше погибло других. Они сделали это за свои семьи, за своих боевых товарищей, за все то, что зовется Родиной", - написал Николай Гастелло в своем Telegram-канале.В комментарии РИА Новости Крым внук Героя признался: когда появилась новость о дронах имени его легендарного деда, многие стали интересоваться мнением Гастелло-младшего. И он его озвучил."Отец мне много раз рассказывал про тот день. Вечером с полетов вернулся его отец. Гастелло обнял жену. Сказал твердо и спокойно: "Не плачь, мы заставим их плакать". Потом молча обнял девятилетнего сына. Так сильно, что пуговицы гимнастерки врезались в тело мальчика. Потом бросил: "Надо спать. Завтра полеты". И пошел в спальню. Последнее, что запомнил отец, — это мокрая от пота гимнастерка на спине. Это был вечер 25 июня 1941 года. Утром 26 июня Николай Гастелло вылетел на задание, чтобы вернуться. Но не смог. Он очень хотел вернуться", - вспоминает писатель.Это был четвертый день войны. "Только из одного района в тот день не вернулось еще 14 экипажей", - пишет Гастелло."Я понимаю, что в России выросло поколение 45 минус, они много работают, более чем патриотичны. Но некоторые вещи, которые понимаем мы, они по умолчанию уже не понимают. Большинство из них вспомнили, а может даже узнали о Гастелло после того, как его упомянул Путин на встрече с летчиками. И решили так назвать дрон скорее всего тогда же. Все понимаю, но принять не могу. Потому, что с детства знаю: Гастелло и все другие летчики, сознательно отдавшие свои жизни, — не камикадзе. Совсем нет. Они совсем другие. Настоящие", - убежден Николай Гастелло.Советский летчик совершил подвиг26 июня 1941 года советский летчик Николай Гастелло совершил подвиг, который стал одним из самых известных примеров героизма в истории Великой Отечественной войны. Экипаж под его командованием вылетел в Минскую область для нанесения бомбового удара по механизированной колонне противника, который продвигался на дороге Молодечно — Радошковичи. В экипаж входили лейтенант Григорий Скоробогатый, лейтенант Анатолий Бурденок и младший сержант Алексей Калинин. Когда немцы подбили советский самолет, Гастелло направил объятую огнем машину на скопление военной техники немцев. Десятки машин и солдат вермахта были уничтожены. Погибли и советские летчики.Позже фамилия Гастелло стала нарицательной. "Гастелловцами" называли летчиков, решившихся на "огненный таран".Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробностиПутин наградил космонавта Шкаплерова Орденом ГагаринаСейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, подвиги героев, беспилотник (бпла, дрон), николай гастелло, оружие, новости сво, армия и флот, общество