https://crimea.ria.ru/20230805/armiyu-rossii-vooruzhat-novymi-nochnymi-udarnymi-dronami-gastello-1130547238.html

Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"

Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло" - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"

В России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T10:21

2023-08-05T10:21

2023-08-05T10:21

беспилотник (бпла, дрон)

оружие

армия и флот

вооруженные силы россии

наука и технологии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил инженер-разработчик.Новый российский FPV-дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. По словам специалиста, он разработан с учетом пожеланий работающих в зоне СВО операторов беспилотных летательных аппаратов.Беспилотник может применяться в темное время суток и ночью. Работает он по принципу First Person View (FPV – вид от первого лица), так что управляющий им оператор может с помощью видеошлема или видеоочков видеть изображение с установленной на дроне камеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью

https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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беспилотник (бпла, дрон), оружие, армия и флот, вооруженные силы россии, наука и технологии, новости