https://crimea.ria.ru/20230805/armiyu-rossii-vooruzhat-novymi-nochnymi-udarnymi-dronami-gastello-1130547238.html
Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло" - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
В России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T10:21
2023-08-05T10:21
2023-08-05T10:21
беспилотник (бпла, дрон)
оружие
армия и флот
вооруженные силы россии
наука и технологии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил инженер-разработчик.Новый российский FPV-дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. По словам специалиста, он разработан с учетом пожеланий работающих в зоне СВО операторов беспилотных летательных аппаратов.Беспилотник может применяться в темное время суток и ночью. Работает он по принципу First Person View (FPV – вид от первого лица), так что управляющий им оператор может с помощью видеошлема или видеоочков видеть изображение с установленной на дроне камеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночью
https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), оружие, армия и флот, вооруженные силы россии, наука и технологии, новости
Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
В зону СВО поступят новые ночные дроны-камикадзе "Гастелло" – производство уже налажено
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России стали производить дроны-камикадзе "Гастелло" с возможностью управления ночных полетов для ударов по противнику в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил инженер-разработчик.
Новый российский FPV-дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. По словам специалиста, он разработан с учетом пожеланий работающих в зоне СВО операторов беспилотных летательных аппаратов.
Беспилотник может применяться в темное время суток и ночью. Работает он по принципу First Person View (FPV – вид от первого лица), так что управляющий им оператор может с помощью видеошлема или видеоочков видеть изображение с установленной на дроне камеры.
"Проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц. В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах "Гастелло" будет доведено до 95 процентов", – сказал собеседник агентства, отметив, что новый дрон на треть состоит из комплектующих российского производства.
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