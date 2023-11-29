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Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов
Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов
Подготовка операторов дронов, которые не только могут управлять БПЛА, но также обладают определенными инженерными знаниями, ведется на базе Крымского... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:22
2023-11-29T15:02
беспилотник (бпла, дрон)
кфу (крымский федеральный университет)
игорь бойко
безопасность
наука и технологии
крым
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Подготовка операторов дронов, которые не только могут управлять БПЛА, но также обладают определенными инженерными знаниями, ведется на базе Крымского федерального университета. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал замдиректора Центра беспилотных летательных систем КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Бойко.Обучение проходит на маленьких дронах, весом до 150 граммов, которые не подлежат лицензированию."В Крыму более затруднены условия эксплуатации беспилотников. У нас ограничена зона полетов. Но мы выходим из этой ситуации. Тренировки проходят в залах, в закрытых помещениях, после курса теории и симуляторов", - объяснил Бойко.По его словам, за год в тестовом режиме прошли подготовку уже около 300 человек. В вузе предусмотрен предварительный этап отбора. Существует утвержденная программа повышения квалификации и переподготовки, курс длится около месяца. Но если "сроки горят", может хватить и двух недель.Планируется, что полученные в результате занятий навыки могут пригодиться в обеспечении общественной и транспортной безопасности, в сельском хозяйстве – для мониторинга состояния посевов и виноградников. Проект будет реализован не раньше следующего года. В настоящее время специалисты разрабатывают необходимые программы.Центр беспилотных летательных систем КФУ им. В.И. Вернадского разработал БПЛА с автоматизированной системой управления, которые могут быть использованы в различных сферах деятельности, дополнил специалист.Кроме того, в вузе собирают беспилотники под различные специализированные задачи, настраивают их и программируют.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВОДля разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
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беспилотник (бпла, дрон), кфу (крымский федеральный университет), игорь бойко, безопасность, наука и технологии, крым, новости, новости крыма
Летают в закрытом зале: в Крыму готовят операторов дронов

В Крымском федеральном университете готовят операторов БПЛА на летном полигоне под крышей

14:22 29.11.2023 (обновлено: 15:02 29.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Беспилотные летательные аппараты: какие инновации предлагает Крым?"
Пресс-конференция Беспилотные летательные аппараты: какие инновации предлагает Крым? - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Подготовка операторов дронов, которые не только могут управлять БПЛА, но также обладают определенными инженерными знаниями, ведется на базе Крымского федерального университета. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал замдиректора Центра беспилотных летательных систем КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Бойко.
"Мы не просто готовим операторов, но даем инженерную подготовку. Каждый выпускник должен и обязан понимать устройство дрона и умело проводить базовые ремонтные работы. Пройти обучение может любой", - рассказал он.
Обучение проходит на маленьких дронах, весом до 150 граммов, которые не подлежат лицензированию.
"В Крыму более затруднены условия эксплуатации беспилотников. У нас ограничена зона полетов. Но мы выходим из этой ситуации. Тренировки проходят в залах, в закрытых помещениях, после курса теории и симуляторов", - объяснил Бойко.
По его словам, за год в тестовом режиме прошли подготовку уже около 300 человек. В вузе предусмотрен предварительный этап отбора. Существует утвержденная программа повышения квалификации и переподготовки, курс длится около месяца. Но если "сроки горят", может хватить и двух недель.
Планируется, что полученные в результате занятий навыки могут пригодиться в обеспечении общественной и транспортной безопасности, в сельском хозяйстве – для мониторинга состояния посевов и виноградников. Проект будет реализован не раньше следующего года. В настоящее время специалисты разрабатывают необходимые программы.
Центр беспилотных летательных систем КФУ им. В.И. Вернадского разработал БПЛА с автоматизированной системой управления, которые могут быть использованы в различных сферах деятельности, дополнил специалист.
Кроме того, в вузе собирают беспилотники под различные специализированные задачи, настраивают их и программируют.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)КФУ (Крымский федеральный университет)Игорь БойкоБезопасностьНаука и технологииКрымНовостиНовости Крыма
 
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