https://crimea.ria.ru/20231202/27-gruppovykh-vysokotochnykh-udarov-po-vsu-za-nedelyu---chto-unichtozheno-1133260211.html

27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено

27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено - РИА Новости Крым, 02.12.2023

27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено

Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ за неделю. Об РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T12:32

2023-12-02T12:32

2023-12-02T12:45

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

полтавская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.В частности, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в течение недели уничтожили топливное хранилище и стоянку авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18."Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиОшеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт

полтавская область

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2023

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , полтавская область