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27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено
27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено - РИА Новости Крым, 02.12.2023
27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ за неделю. Об РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T12:32
2023-12-02T12:45
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.В частности, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в течение недели уничтожили топливное хранилище и стоянку авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18."Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской областиОшеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , полтавская область
27 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено

Армия России нанесла 27 высокоточных ударов по военным аэродромам и складам ВСУ за неделю

12:32 02.12.2023 (обновлено: 12:45 02.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре и арсеналам с боеприпасами ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.
"В период с 25-го ноября по 2 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражены пункты размещения подразделений ВСУ", - сказано в сообщении.
В частности, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска в течение недели уничтожили топливное хранилище и стоянку авиационной техники на аэродроме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.
"Все назначенные объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что Вооруженные силы России за период специальной военной операции нанесли более 270 ракетных ударов по противнику, поразив свыше 330 объектов.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУПолтавская область
 
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