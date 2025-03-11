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Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей
Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T10:52
2025-03-11T12:07
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
московская область
новости
андрей воробьев
выплаты и компенсации
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам губернатора, в настоящий момент особенно важно помочь пострадавшим в результате вражеской атаки, а также их родным и близким.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до двух: в реанимации скончался 50-летний мужчина.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:337 беспилотников уничтожены над Россией за ночьБеспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человекВ Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
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атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, московская область, новости, андрей воробьев, выплаты и компенсации, происшествия
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей

В Подмосковье выплатят по 1 млн рублей семьям погибших после атаки ВСУ - власти

10:52 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)
 
© Telegram Андрей ВоробьевАтака дронов ВСУ на Подмосковье
Атака дронов ВСУ на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в настоящий момент особенно важно помочь пострадавшим в результате вражеской атаки, а также их родным и близким.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до двух: в реанимации скончался 50-летний мужчина.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>
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Атака дронов ВСУ на ПодмосковьеПодмосковьеМосковская областьНовостиАндрей ВоробьевВыплаты и компенсацииПроисшествия
 
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