https://crimea.ria.ru/20250311/semyam-pogibshikh-posle-ataki-vsu-na-podmoskove-vyplatyat-po-1-mln-rubley-1144819633.html

Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T10:52

2025-03-11T10:52

2025-03-11T12:07

атака дронов всу на подмосковье

подмосковье

московская область

новости

андрей воробьев

выплаты и компенсации

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144819522_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_1a3b284a4a339859a421de6792d59240.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам губернатора, в настоящий момент особенно важно помочь пострадавшим в результате вражеской атаки, а также их родным и близким.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до двух: в реанимации скончался 50-летний мужчина.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:337 беспилотников уничтожены над Россией за ночьБеспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человекВ Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, московская область, новости, андрей воробьев, выплаты и компенсации, происшествия