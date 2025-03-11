https://crimea.ria.ru/20250311/semyam-pogibshikh-posle-ataki-vsu-na-podmoskove-vyplatyat-po-1-mln-rubley-1144819633.html
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей
Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T10:52
2025-03-11T10:52
2025-03-11T12:07
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
московская область
новости
андрей воробьев
выплаты и компенсации
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144819522_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_1a3b284a4a339859a421de6792d59240.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Семьи погибших и раненых в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье получат финансовые выплаты от ста тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам губернатора, в настоящий момент особенно важно помочь пострадавшим в результате вражеской атаки, а также их родным и близким.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до двух: в реанимации скончался 50-летний мужчина.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:337 беспилотников уничтожены над Россией за ночьБеспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человекВ Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144819522_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_83008aa70b65d6abe72bd5313cb157c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, московская область, новости, андрей воробьев, выплаты и компенсации, происшествия
Семьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей
В Подмосковье выплатят по 1 млн рублей семьям погибших после атаки ВСУ - власти
10:52 11.03.2025 (обновлено: 12:07 11.03.2025)