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Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу
Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу
Единая система противовоздушной обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности фактически создана. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T15:04
2023-11-26T15:07
сергей шойгу
министерство обороны рф
пво
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
россия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Единая система противовоздушной обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности фактически создана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть соответствующие двусторонние соглашения. Шойгу добавил, что систему оформят документально, если потребуется.На совещании с членами правительства 22 ноября президент России Владимир Путин рассказал о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ. В рамках этой работы Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок. При этом ряд экспертов расценили заявление, как сигнал о создании некого постсоветского аналога НАТО. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, это свидетельствует об усилении позиций ОДКБ и о выходе сотрудничества между странами-членами на новый уровень. Такая мера снизит эффективность возможного применения вооружений как против России, так и против других стран-участниц. При этом задачи союза оборонные и в корне отличаются от задач блока НАТО, созданного для ведения войн, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммитаВоенно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – ПутинПутин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
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сергей шойгу, министерство обороны рф, пво, организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, безопасность, новости
Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу

Объединенная система противовоздушной обороны стран ОДКБ фактически создана - Шойгу

15:04 26.11.2023 (обновлено: 15:07 26.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Единая система противовоздушной обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности фактически создана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть соответствующие двусторонние соглашения.

"У нас есть соглашение с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией. Она, естественно оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии. Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Шойгу добавил, что систему оформят документально, если потребуется.
На совещании с членами правительства 22 ноября президент России Владимир Путин рассказал о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ. В рамках этой работы Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок. При этом ряд экспертов расценили заявление, как сигнал о создании некого постсоветского аналога НАТО.
По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, это свидетельствует об усилении позиций ОДКБ и о выходе сотрудничества между странами-членами на новый уровень. Такая мера снизит эффективность возможного применения вооружений как против России, так и против других стран-участниц. При этом задачи союза оборонные и в корне отличаются от задач блока НАТО, созданного для ведения войн, подчеркнул он.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФПВООрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)РоссияБезопасностьНовости
 
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