https://crimea.ria.ru/20231126/edinaya-sistema-protivovozdushnoy-oborony-stran-odkb-sozdana---shoygu-1133067025.html

Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу

Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу

Единая система противовоздушной обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности фактически создана. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T15:04

2023-11-26T15:04

2023-11-26T15:07

сергей шойгу

министерство обороны рф

пво

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

россия

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128476381_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3898ddfbf5a3dd090b646630cada0595.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Единая система противовоздушной обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности фактически создана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, с каждым из государств-членов ОДКБ есть соответствующие двусторонние соглашения. Шойгу добавил, что систему оформят документально, если потребуется.На совещании с членами правительства 22 ноября президент России Владимир Путин рассказал о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ. В рамках этой работы Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок. При этом ряд экспертов расценили заявление, как сигнал о создании некого постсоветского аналога НАТО. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, это свидетельствует об усилении позиций ОДКБ и о выходе сотрудничества между странами-членами на новый уровень. Такая мера снизит эффективность возможного применения вооружений как против России, так и против других стран-участниц. При этом задачи союза оборонные и в корне отличаются от задач блока НАТО, созданного для ведения войн, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммитаВоенно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – ПутинПутин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение

https://crimea.ria.ru/20231123/formirovanie-edinoy-sistemy-pvo-chem-odkb-otlichaetsya-ot-nato-1133012358.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, пво, организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, безопасность, новости