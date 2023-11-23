https://crimea.ria.ru/20231123/voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-mezhdu-stranami-odkb-rasshiryaetsya--putin-1133016112.html

Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин

Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество, этими вопросами занимается созданная по... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T17:29

2023-11-23T17:29

2023-11-23T17:31

владимир путин (политик)

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

политика

новости

россия

снг

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133015367_0:47:2924:1692_1920x0_80_0_0_4574d3bf33d21d13bf1a4254d7a2efb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество, этими вопросами занимается созданная по инициативе России межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.Он также отметил совместную реализацию странами-членами организации комплекса мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.Кроме того, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности, в фокусе внимания которого находятся вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.Также последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, указал российский президент. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.В систему коллективной безопасности ОДКБ входят силы оперативного реагирования, миротворцы, авиация и три региональные группы: в Союзном государстве, в Центральной Азии и на Кавказе. Все эти структуры включены в состав единых войск организации — Коллективных сил.Совет коллективной безопасности является высшим органом ОДКБ. В его состав входят главы государств-участников либо главы правительств государств-членов, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами СНГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение

https://crimea.ria.ru/20231123/sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-translyatsiya-1133008484.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), политика, новости, россия, снг, безопасность