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Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин
Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин
Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество, этими вопросами занимается созданная по... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T17:29
2023-11-23T17:29
2023-11-23T17:31
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
политика
новости
россия
снг
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество, этими вопросами занимается созданная по инициативе России межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.Он также отметил совместную реализацию странами-членами организации комплекса мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.Кроме того, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности, в фокусе внимания которого находятся вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.Также последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, указал российский президент. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.В систему коллективной безопасности ОДКБ входят силы оперативного реагирования, миротворцы, авиация и три региональные группы: в Союзном государстве, в Центральной Азии и на Кавказе. Все эти структуры включены в состав единых войск организации — Коллективных сил.Совет коллективной безопасности является высшим органом ОДКБ. В его состав входят главы государств-участников либо главы правительств государств-членов, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами СНГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
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владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), политика, новости, россия, снг, безопасность
Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – Путин
Путин: военно-техническое сотрудничество между государствами-членами ОДКБ расширяется
17:29 23.11.2023 (обновлено: 17:31 23.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расширяют военно-техническое сотрудничество, этими вопросами занимается созданная по инициативе России межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.
"Расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами – членами организации. В этом активно участвует созданная по инициативе России Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ", - сказал глава государства.
Он также отметил совместную реализацию странами-членами организации комплекса мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.
Кроме того, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности, в фокусе внимания которого находятся вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.
"Особо отмечу предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров", - добавил Путин.
Также последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, указал российский президент. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В систему коллективной безопасности ОДКБ входят силы оперативного реагирования, миротворцы, авиация и три региональные группы: в Союзном государстве, в Центральной Азии и на Кавказе. Все эти структуры включены в состав единых войск организации — Коллективных сил.
Совет коллективной безопасности является высшим органом ОДКБ. В его состав входят главы государств-участников либо главы правительств государств-членов, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами СНГ.
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