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Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300
Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300
Россия поставила в Таджикистан два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 в рамках формирования единой общей системы противовоздушной обороны для стран... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T14:24
2023-11-22T14:24
пво
с-300
владимир путин (политик)
таджикистан
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия поставила в Таджикистан два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 в рамках формирования единой общей системы противовоздушной обороны для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин, говоря о результатах переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.По словам Путина, Россия "готова к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом".Он также напомнил, что правительство РФ должно до конца года принять соответствующее распоряжение.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
https://crimea.ria.ru/20220516/vozmozhnosti-i-vliyanie-odkb-budet-tolko-vozrastat--putin-1123244443.html
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пво, с-300, владимир путин (политик), таджикистан, организация договора о коллективной безопасности (одкб), безопасность, новости
Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300

Россия поставила в Таджикистан 8 установок ПВО С-300 - Путин

14:24 22.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к международному форуму "Технологии в машиностроении-2014"
Подготовка к международному форуму Технологии в машиностроении-2014 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия поставила в Таджикистан два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 в рамках формирования единой общей системы противовоздушной обороны для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин, говоря о результатах переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
"Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок", - сказал российский лидер на совещании с членами правительства.
По словам Путина, Россия "готова к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом".
Он также напомнил, что правительство РФ должно до конца года принять соответствующее распоряжение.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.
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