https://crimea.ria.ru/20231012/putin-rossiyskaya-baza-kant-v-kirgizii-poluchit-samoe-peredovoe-vooruzhenie-1132036144.html
Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
Россия обеспечит свою военную авиабазу Кант в Киргизии самым передовым вооружением и современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин в Киргизии на... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
2023-10-12T14:36
владимир путин (политик)
киргизия
армия и флот
вооруженные силы россии
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
новости
авиабаза кант
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия обеспечит свою военную авиабазу Кант в Киргизии самым передовым вооружением и современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин в Киргизии на церемонии по случаю 20-летия создания авиабазы.Размещенные в Киргизии российские военнослужащие с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, отметил Путин."Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - подчеркнул президент РФ.Он добавил, что деятельность авиабазы осуществляется в привязке к основным целям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года.Авиабаза "Кант" – военная авиабаза в Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана. В соответствии с двусторонним соглашением между Россией и Кыргызстаном, подписанным 22 сентября 2003 года, на авиабазе размещены подразделения российских воздушно-космических сил. Официальное открытие состоялось 23 октября 2003 года, что сделало объект первой новой авиабазой, открытой Россией за рубежом с 1991 года. Там дислоцируется 999-я авиационная база 5-й армии ВВС и войск противовоздушной обороны ВКС России. На аэродроме базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.Аэродром способен принимать самолеты Ан-22 (с неполной загрузкой), Ил-76 (с неполной загрузкой), Ту-154, Як-42, Ан-12 и более легкие, а также вертолеты всех типов.
киргизия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), киргизия, армия и флот, вооруженные силы россии, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, авиабаза кант
Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
Путин: российскую авиабазу Кант в Киргизии обеспечат самым современным вооружением
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия обеспечит свою военную авиабазу Кант в Киргизии самым передовым вооружением и современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин в Киргизии на церемонии по случаю 20-летия создания авиабазы.
"Хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", – сказал российский лидер.
Размещенные в Киргизии российские военнослужащие с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, отметил Путин.
"Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что деятельность авиабазы осуществляется в привязке к основным целям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года.
Авиабаза "Кант" – военная авиабаза в Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана. В соответствии с двусторонним соглашением между Россией и Кыргызстаном, подписанным 22 сентября 2003 года, на авиабазе размещены подразделения российских воздушно-космических сил. Официальное открытие состоялось 23 октября 2003 года, что сделало объект первой новой авиабазой, открытой Россией за рубежом с 1991 года. Там дислоцируется 999-я авиационная база 5-й армии ВВС и войск противовоздушной обороны ВКС России. На аэродроме базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Аэродром способен принимать самолеты Ан-22 (с неполной загрузкой), Ил-76 (с неполной загрузкой), Ту-154, Як-42, Ан-12 и более легкие, а также вертолеты всех типов.