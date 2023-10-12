https://crimea.ria.ru/20231012/putin-rossiyskaya-baza-kant-v-kirgizii-poluchit-samoe-peredovoe-vooruzhenie-1132036144.html

Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение

Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение

Россия обеспечит свою военную авиабазу Кант в Киргизии самым передовым вооружением и современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин в Киргизии на... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T14:36

2023-10-12T14:36

2023-10-12T14:36

владимир путин (политик)

киргизия

армия и флот

вооруженные силы россии

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

новости

авиабаза кант

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия обеспечит свою военную авиабазу Кант в Киргизии самым передовым вооружением и современной техникой, заявил президент РФ Владимир Путин в Киргизии на церемонии по случаю 20-летия создания авиабазы.Размещенные в Киргизии российские военнослужащие с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью, отметил Путин."Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", - подчеркнул президент РФ.Он добавил, что деятельность авиабазы осуществляется в привязке к основным целям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, ее летный состав был задействован и в специальной миссии Организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года.Авиабаза "Кант" – военная авиабаза в Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана. В соответствии с двусторонним соглашением между Россией и Кыргызстаном, подписанным 22 сентября 2003 года, на авиабазе размещены подразделения российских воздушно-космических сил. Официальное открытие состоялось 23 октября 2003 года, что сделало объект первой новой авиабазой, открытой Россией за рубежом с 1991 года. Там дислоцируется 999-я авиационная база 5-й армии ВВС и войск противовоздушной обороны ВКС России. На аэродроме базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.Аэродром способен принимать самолеты Ан-22 (с неполной загрузкой), Ил-76 (с неполной загрузкой), Ту-154, Як-42, Ан-12 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

киргизия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), киргизия, армия и флот, вооруженные силы россии, организация договора о коллективной безопасности (одкб), новости, авиабаза кант