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Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита в Минске подписали ряд документов, среди которых декларация и... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T18:28
2023-11-23T18:28
2023-11-23T18:28
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
россия
политика
новости
снг
безопасность
минск
казахстан
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита в Минске подписали ряд документов, среди которых декларация и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации. Об этом сообщает РИА Новости.Декларация подчеркивает основополагающие принципы деятельности организации и содержит позицию ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.Лидеры стран также подписали решения:- о рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства и предоставляемые услуги между контингентами войск (коллективных сил) ОДКБ;- о начальнике Объединенного штаба организации;- о распределении квотных должностей в секретариате организации;- о структуре Объединенного штаба;- о бюджете организации на 2024 год;- о председательстве и проведении очередной сессии СКБ;- положение об объединенном пресс-центре.Как подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ вступила в новый этап своего развития.23 ноября в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.В частности, принято решение о переходе председательства в Организации от Белоруссии к Казахстану с 1 января 2024 года. В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Андрей Сердюков.Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – ПутинСовет коллективной безопасности ОДКБ. ВидеоЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, политика, новости, снг, безопасность, минск, казахстан, белоруссия
Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
Лидеры пяти стран-членов ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита в Минске подписали ряд документов, среди которых декларация и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Декларация подчеркивает основополагающие принципы деятельности организации и содержит позицию ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.
Лидеры стран также подписали решения:
- о рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства и предоставляемые услуги между контингентами войск (коллективных сил) ОДКБ;
- о начальнике Объединенного штаба организации;
- о распределении квотных должностей в секретариате организации;
- о структуре Объединенного штаба;
- о бюджете организации на 2024 год;
- о председательстве и проведении очередной сессии СКБ;
- положение об объединенном пресс-центре.
Как подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ вступила в новый этап своего развития.
"Это региональная военно-политическая организация, но вместе с тем мы являемся частью глобальной безопасности. Стоит задача развивать миротворческую составляющую организации. Мы в целом считаем, что миротворческий потенциал ОДКБ в последующем будет очень востребован", — сказал он.
23 ноября в Минске состоялась сессия
Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.
В частности, принято решение о переходе председательства в Организации от Белоруссии к Казахстану с 1 января 2024 года. В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Андрей Сердюков.
Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане.
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