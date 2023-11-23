https://crimea.ria.ru/20231123/lidery-pyati-stran-odkb-podpisali-paket-dokumentov-po-itogam-sammita-1133018687.html

Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита

Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Лидеры пяти стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита

Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита в Минске подписали ряд документов, среди которых декларация и... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T18:28

2023-11-23T18:28

2023-11-23T18:28

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

россия

политика

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снг

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минск

казахстан

белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита в Минске подписали ряд документов, среди которых декларация и решение Совета коллективной безопасности (СКБ) о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации. Об этом сообщает РИА Новости.Декларация подчеркивает основополагающие принципы деятельности организации и содержит позицию ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.Лидеры стран также подписали решения:- о рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства и предоставляемые услуги между контингентами войск (коллективных сил) ОДКБ;- о начальнике Объединенного штаба организации;- о распределении квотных должностей в секретариате организации;- о структуре Объединенного штаба;- о бюджете организации на 2024 год;- о председательстве и проведении очередной сессии СКБ;- положение об объединенном пресс-центре.Как подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ вступила в новый этап своего развития.23 ноября в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.В частности, принято решение о переходе председательства в Организации от Белоруссии к Казахстану с 1 января 2024 года. В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Андрей Сердюков.Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-техническое сотрудничество между странами ОДКБ расширяется – ПутинСовет коллективной безопасности ОДКБ. ВидеоЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, политика, новости, снг, безопасность, минск, казахстан, белоруссия