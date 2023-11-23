https://crimea.ria.ru/20231123/putin-prinimaet-uchastie-v-sammite-odkb-translyatsiya-1132998702.html
Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T14:01
2023-11-23T14:01
2023-11-23T14:01
прямая трансляция
видео
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
минск
новости
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Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске.В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
минск
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2023
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
Путин и другие лидеры стран принимают участие в саммите ОДКБ в Минске