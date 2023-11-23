https://crimea.ria.ru/20231123/putin-prinimaet-uchastie-v-sammite-odkb-translyatsiya-1132998702.html

Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция

Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция

Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T14:01

2023-11-23T14:01

2023-11-23T14:01

прямая трансляция

видео

владимир путин (политик)

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

минск

новости

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Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске.В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

минск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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