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Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T14:01
2023-11-23T14:01
прямая трансляция
видео
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
минск
новости
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Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске.В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
минск
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прямая трансляция, видео, владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, минск, новости
Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция

Путин и другие лидеры стран принимают участие в саммите ОДКБ в Минске

14:01 23.11.2023
 
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Владимир Путин в четверг принимает участие в саммите ОДКБ, который проходит в Минске.
В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
 
Прямая трансляцияВидеоВладимир Путин (политик)Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоПолитикаМинскНовости
 
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