https://crimea.ria.ru/20231123/sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-translyatsiya-1133008484.html
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео
Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:14
2023-11-23T15:14
2023-11-23T15:55
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
прямая трансляция
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
минск
политика
безопасность
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Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), прямая трансляция, видео, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, минск, политика, безопасность
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео
Совет коллективной безопасности ОДКБ в Минске
15:14 23.11.2023 (обновлено: 15:55 23.11.2023)