https://crimea.ria.ru/20231123/sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-translyatsiya-1133008484.html

Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео

Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео

Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T15:14

2023-11-23T15:14

2023-11-23T15:55

владимир путин (политик)

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

прямая трансляция

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

минск

политика

безопасность

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Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

минск

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2023

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владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), прямая трансляция, видео, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, минск, политика, безопасность