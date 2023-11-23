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Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео
Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:14
2023-11-23T15:55
владимир путин (политик)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
прямая трансляция
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
минск
политика
безопасность
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Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
минск
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5
4.7
96
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владимир путин (политик), организация договора о коллективной безопасности (одкб), прямая трансляция, видео, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, минск, политика, безопасность
Совет коллективной безопасности ОДКБ. Видео

Совет коллективной безопасности ОДКБ в Минске

15:14 23.11.2023 (обновлено: 15:55 23.11.2023)
 
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Владимир Путин в четверг принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.
 
Владимир Путин (политик)Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Прямая трансляцияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоМинскПолитикаБезопасность
 
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