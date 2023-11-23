https://crimea.ria.ru/20231123/formirovanie-edinoy-sistemy-pvo-chem-odkb-otlichaetsya-ot-nato-1133012358.html

Формирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО

Формирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Формирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО

Единая система ПВО стран Организации Договора о коллективной безопасности снизит эффективность возможного применения вооружений в отношении стран ОДКБ, при этом РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T20:51

2023-11-23T20:51

2023-11-23T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Единая система ПВО стран Организации Договора о коллективной безопасности снизит эффективность возможного применения вооружений в отношении стран ОДКБ, при этом задачи союза оборонные и в корне отличаются от задач блока НАТО, созданного для ведения войн. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Накануне президент России Владимир Путин рассказал о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ. В рамках этой работы Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок. При этом ряд экспертов расценили заявление, как сигнал о создании некого постсоветского аналога НАТО.Ничего общего"Ничего общего между НАТО и ОДКБ нет, и никогда не будет. Отличий очень много. Но главное в том, что НАТО - это военный блок, созданный для ведения войн и только потом уже для обороны. ОДКБ же предназначен для коллективной безопасности стран-членов против внешнего вторжения с любых направлений, против попыток силовым путем сменить конституционный строй на территориях любой из этих стран, против угрозы со стороны международных террористических организаций", - констатирует политолог.По его мнению, любые предположения о якобы стремлении России реформировать ОДКБ для ведения агрессивной войны против НАТО не имеют под собой оснований.Единая система ПВОПри этом, заявление российского лидера о формировании единой системы противовоздушной обороны стран ОДКБ свидетельствует об усилении позиций этой организации и о выходе сотрудничества между странами-членами на новый уровень. Такая мера снизит эффективность возможного применения вооружений как против России, так и против других стран ОДКБ.По мнению эксперта, заявление российского лидера показывает, что РФ доверяет союзникам по ОДКБ и готова защищать их от любых воздушных угроз в мире, где существуют агрессивный блок НАТО.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности и влияние ОДКБ будет только возрастать – ПутинПутин принимает участие в саммите ОДКБ. ВидеоЧем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация договора о коллективной безопасности (одкб), пво, нато, владимир путин (политик), политика, в мире, мнения, андрей манойло