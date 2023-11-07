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Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе
Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе
Приостановка участия стран-членов НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) сама по себе никак не влияет на общую ситуацию в области... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T17:27
2023-11-07T17:46
андрей кошкин
нато
политика
довсе
оружие
мнения
европа
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приостановка участия стран-членов НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) сама по себе никак не влияет на общую ситуацию в области безопасности, поскольку данное соглашение уже давно не функционировало. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.По словам Кошкина, США и НАТО воспользовались стремлением России в 1990-е годы встроиться в западный мир и активно расширялись на восток, приближаясь к границам РФ. Дисбаланс обычных вооруженных сил Североатлантического альянса и России заметно увеличился не в пользу нашей страны. Ситуацию усугубили вступление Финляндии в НАТО и постоянная накачка Украины оружием.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Дипведомство заявило, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность".В министерстве констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В МИД также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.Государства-члены НАТО выступили с заявлением, в котором пообещали приостановить участие ДОВСЕ после выхода России из соглашения "на столько, сколько необходимо".Как отметили в организации, "несмотря на признание союзниками роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия – нет, была бы неустойчивой".Авторы заявления утверждают, что выход РФ из соглашения является "крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность".О приостановке участия в договоре уже объявила Великобритания. В МИД Германии заявили, что Берлин намерен продолжить выполнение некоторых пунктов ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами.В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значитДенонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения – МедведевЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией
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андрей кошкин, нато, политика, довсе, оружие, мнения, европа, безопасность
Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе

Эксперт Кошкин: ДОВСЕ уже мертв, приостановка участия в нем стран НАТО ничего не меняет

17:27 07.11.2023 (обновлено: 17:46 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приостановка участия стран-членов НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) сама по себе никак не влияет на общую ситуацию в области безопасности, поскольку данное соглашение уже давно не функционировало. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
"Период, когда начал активно обсуждаться "развод" по этому соглашению, уже прошел, и в результате этого обсуждения было понятно, что это соглашение и его принципы устарели. Они не отвечают сегодняшнему соотношению сил, а, следовательно, хоть продолжить его действие, хоть не выходить из него – все равно этот договор не работает", - констатировал эксперт.
По словам Кошкина, США и НАТО воспользовались стремлением России в 1990-е годы встроиться в западный мир и активно расширялись на восток, приближаясь к границам РФ. Дисбаланс обычных вооруженных сил Североатлантического альянса и России заметно увеличился не в пользу нашей страны. Ситуацию усугубили вступление Финляндии в НАТО и постоянная накачка Украины оружием.
"Финляндия вошла в НАТО, линия границы блока с Россией увеличилась почти в два раза. Естественно, это становится для нас опасным, поэтому мы вынуждены вносить коррективны в наше военное строительство, чтобы адекватно нейтрализовать эти угрозы, которые постоянно создает запад. Но в НАТО этом не говорят, обвиняя во всем Россию", - заключил политолог.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Дипведомство заявило, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность".
В министерстве констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В МИД также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.
Государства-члены НАТО выступили с заявлением, в котором пообещали приостановить участие ДОВСЕ после выхода России из соглашения "на столько, сколько необходимо".
Как отметили в организации, "несмотря на признание союзниками роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия – нет, была бы неустойчивой".
Авторы заявления утверждают, что выход РФ из соглашения является "крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность".
О приостановке участия в договоре уже объявила Великобритания. В МИД Германии заявили, что Берлин намерен продолжить выполнение некоторых пунктов ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами.

В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.
Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.
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