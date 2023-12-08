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Бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – Путин
Бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – Путин - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – Путин
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции полностью развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники и артиллерийских установок. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T14:00
2023-12-08T14:00
2023-12-08T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции полностью развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники и артиллерийских установок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО по случаю Дня Героев Отечества.Глава государства отметил, что награжденные – уроженцы самых разных регионов нашей страны, от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и "все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину".Российский лидер подчеркнул, что участвующие в СВО солдаты и офицеры "обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества". Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна, отметил он.Среди награжденных старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВОСергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из СевастополяПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
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владимир путин (политик), новости, россия, новости сво, награды
Бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада – Путин
Российские бойцы на СВО развеяли миф о неуязвимости западной военной техники – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции полностью развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники и артиллерийских установок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения "Золотых Звезд" Героя России участникам СВО по случаю Дня Героев Отечества.
Глава государства отметил, что награжденные – уроженцы самых разных регионов нашей страны, от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и "все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину".
"Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры – среди них совсем молодые люди – собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф о их неуязвимости", – сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что участвующие в СВО солдаты и офицеры "обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества". Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна, отметил он.
"Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", – сказал президент.
Среди награжденных старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.
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