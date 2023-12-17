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Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске
Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске
Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T14:47
2023-12-17T14:47
2023-12-17T14:42
межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Совфед одобрил отзыв ратификации договора о ядерных испытанияхСША провели испытания на ядерном полигонеДля чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
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межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", оружие, безопасность, армия и флот, новости, россия, министерство обороны рф
Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске
Межконтинентальные ракеты "Ярс" загружают в шахтные пусковые установки в Калужской области