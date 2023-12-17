https://crimea.ria.ru/20231217/mezhkontinentalnyy-yars-zagruzili-v-puskovuyu-ustanovku-v-kozelske-1133612918.html

Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске

Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Межконтинентальный "Ярс" загрузили в пусковую установку в Козельске

Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T14:47

2023-12-17T14:47

2023-12-17T14:42

межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что козельское ракетное соединение – первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Совфед одобрил отзыв ратификации договора о ядерных испытанияхСША провели испытания на ядерном полигонеДля чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", оружие, безопасность, армия и флот, новости, россия, министерство обороны рф