США провели испытания на ядерном полигоне
Минэнергетики США: на ядерном полигоне в Неваде прошли испытания
09:54 20.10.2023 (обновлено: 10:15 20.10.2023)
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде 18 октября. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства энергетики.
По информации ведомства, Соединенные Штаты произвели химический взрыв в подземном тоннеле.
"Команда объекта национальной безопасности Невады (NNSA) провела подземный химический взрыв, чтобы улучшить способность Соединенных Штатов обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в испытаниях использовались химические взрывчатые вещества и радиотрассеры, были задействованы ряд американских лабораторий и институтов и инженерный корпус армии США. Эксперимент якобы поможет проверить новые модели прогнозируемых взрывов и алгоритмы их обнаружения.
"Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний", - приводятся слова заместителя администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейна.
18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). До этого вопрос о необходимости отозвать ратификацию на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пояснял, что отзыв ратификации соответствует национальным интересам российского государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал, что, по данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде. В этой связи России важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Так он объяснил, почему РФ отзвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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