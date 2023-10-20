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США провели испытания на ядерном полигоне

США провели испытания на ядерном полигоне - РИА Новости Крым, 20.10.2023

США провели испытания на ядерном полигоне

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде 18 октября. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства энергетики. РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T09:54

2023-10-20T09:54

2023-10-20T10:15

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

сша

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде 18 октября. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства энергетики. По информации ведомства, Соединенные Штаты произвели химический взрыв в подземном тоннеле. Уточняется, что в испытаниях использовались химические взрывчатые вещества и радиотрассеры, были задействованы ряд американских лабораторий и институтов и инженерный корпус армии США. Эксперимент якобы поможет проверить новые модели прогнозируемых взрывов и алгоритмы их обнаружения."Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний", - приводятся слова заместителя администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению Кори Хиндерштейна.18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). До этого вопрос о необходимости отозвать ратификацию на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пояснял, что отзыв ратификации соответствует национальным интересам российского государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор. Ранее в комментарии РИА Новости Крым руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал, что, по данным российской разведки, США в ближайшее время готовятся провести ядерные испытания на своих полигонах в Неваде. В этой связи России важно продемонстрировать американцам готовность применять такую же силу. Так он объяснил, почему РФ отзвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – экспертПрименит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаЛавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на учениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, сша, в мире, новости, безопасность