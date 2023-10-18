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Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний
В среду на пленарном заседании Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T12:38
2023-10-18T12:49
государственная дума рф
новости
россия
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи)
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В среду на пленарном заседании Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Ранее вопрос о необходимости отозвать ратификацию на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению спикера ГД Вячеслава Володина на заседании комитета по международным делам, его внесли в Госдуму 13 октября.Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года.Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководитель российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимир Ермаков, решение об отзыве ратификации договора не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться.Однако РФ пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США" – первой проводить ядерные испытания она не будет, уточнил он.Ермаков подчеркнул, что у США было более чем полвека на то, чтобы присоединиться к открытому для подписания договору ДВЗЯИ, но этого не было сделано.Все это, а также нынешняя геополитическая ситуация, в том числе подготовка США к размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заставляют Россию "жестко реагировать", предпринимая в стратегической сфере шаги, "которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы", заключил дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США и НАТО отрабатывали сценарии ядерного удара по РФ на ученияхШойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс" Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
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государственная дума рф, новости, россия, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (двзяи), ядерное оружие, испытание ядерного оружия, политика
Принят закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

12:38 18.10.2023 (обновлено: 12:49 18.10.2023)
 
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В среду на пленарном заседании Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее вопрос о необходимости отозвать ратификацию на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению спикера ГД Вячеслава Володина на заседании комитета по международным делам, его внесли в Госдуму 13 октября.
Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года.
Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководитель российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимир Ермаков, решение об отзыве ратификации договора не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться.
Однако РФ пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США" – первой проводить ядерные испытания она не будет, уточнил он.
Ермаков подчеркнул, что у США было более чем полвека на то, чтобы присоединиться к открытому для подписания договору ДВЗЯИ, но этого не было сделано.
Все это, а также нынешняя геополитическая ситуация, в том числе подготовка США к размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заставляют Россию "жестко реагировать", предпринимая в стратегической сфере шаги, "которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы", заключил дипломат.
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