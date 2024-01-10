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В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 10.01.2024
В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, об этом сообщили власти региона. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T10:16
2024-01-10T10:16
2024-01-10T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, об этом сообщили власти региона.Так, по информации назначенного украинскими властями главы областной военной администрации Александра Прокудина, в городе поврежден завод.При этом Прокудин не уточнил, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.Кроме того, в ночь на среду взрывы раздались в Харькове. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее сообщалось, что в понедельник ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозВзрывы в трех областях Украины в четверг - что известноВ городах Украины ночью прогремели взрывы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, херсон, харьков, новости, вооруженные силы россии, новости сво
В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
10:16 10.01.2024 (обновлено: 10:19 10.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, об этом сообщили власти региона.
Так, по информации назначенного украинскими властями главы областной военной администрации Александра Прокудина, в городе поврежден завод.
"(Повреждены – ред.) объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе, завод", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом Прокудин не уточнил, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.
Кроме того, в ночь на среду взрывы раздались в Харькове. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее сообщалось, что в понедельник ВС РФ нанесли групповой удар
по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
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