https://crimea.ria.ru/20240110/v-khersone-povrezhdeny-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1134077022.html

В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 10.01.2024

В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, об этом сообщили власти региона. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T10:16

2024-01-10T10:16

2024-01-10T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, об этом сообщили власти региона.Так, по информации назначенного украинскими властями главы областной военной администрации Александра Прокудина, в городе поврежден завод.При этом Прокудин не уточнил, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.Кроме того, в ночь на среду взрывы раздались в Харькове. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее сообщалось, что в понедельник ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозВзрывы в трех областях Украины в четверг - что известноВ городах Украины ночью прогремели взрывы

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2024

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украина, херсон, харьков, новости, вооруженные силы россии, новости сво