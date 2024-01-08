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"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 08.01.2024
"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108-ми районах. А также место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.За сутки российские ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских БпЛА в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Ранее сообщалось, что ПВО перехватили над Белгородом зенитную ракету С-200, выпущенную ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины Семь пусков межконтинентальных ракет проведет Россия до конца года
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министерство обороны рф, украина, новости сво, пво, россия, запорожская область, херсонская область
"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по ВПК на Украине
13:09 08.01.2024 (обновлено: 13:16 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", – говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108-ми районах. А также место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.
За сутки российские ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских БпЛА в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.