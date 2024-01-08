https://crimea.ria.ru/20240108/minoborony-pvo-uspeshno-otrabotalo-nad-territoriey-belgorodskoy-oblasti-1134037211.html
Минобороны: ПВО успешно отработала над территорией Белгородской области
Минобороны: ПВО успешно отработала над территорией Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Минобороны: ПВО успешно отработала над территорией Белгородской области
В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T08:21
2024-01-08T08:21
2024-01-08T09:13
атака всу на белгород
белгород
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России."Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области", - говорится в предоставленной информации.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.Пол данным на 7 января в больницах Белгорода оставались шесть детей и 36 взрослых из числа получивших ранения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака всу на белгород, белгород, министерство обороны рф, новости сво
Минобороны: ПВО успешно отработала над территорией Белгородской области
Над территорией Белгородской области перехватили зенитную ракету С-200
08:21 08.01.2024 (обновлено: 09:13 08.01.2024)