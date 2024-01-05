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Два человека пострадали в Белгороде при массированной атаке ВСУ

Два человека пострадали в Белгороде при массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Два человека пострадали в Белгороде при массированной атаке ВСУ

Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгород и район. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T00:24

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2024-01-05T00:30

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгород и район. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Врачи везут пострадавших в городскую больницу №2. Гладков добавил, что в городе в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, общество, новости