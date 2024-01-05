Два человека пострадали в Белгороде при массированной атаке ВСУ
Над Белгородом сбито 10 воздушных целей, ранены два человека - губернатор
00:24 05.01.2024 (обновлено: 00:30 05.01.2024)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгород и район. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени", - написал он.
Врачи везут пострадавших в городскую больницу №2.
Гладков добавил, что в городе в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль.
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.
Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.