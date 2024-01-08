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Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины

Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины

Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T09:56

2024-01-08T09:56

2024-01-08T09:57

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."В ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины отряд боевых кораблей Черноморского флота провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения", - говорится в предоставленной информации.На первом этапе экипажи патрульных кораблей отработали действия при обнаружении вражеского беспилотника. В итоге цель была условно уничтожена из корабельного артиллерийского комплекса. В ходе второго этапа учения были уничтожены безэкипажные катера противника. После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей ЧФ продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства.

черное море

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, черное море, беспилотник (бпла, дрон), украина, безопасность