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Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T09:56
2024-01-08T09:56
2024-01-08T09:57
армия и флот
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министерство обороны рф
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России."В ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины отряд боевых кораблей Черноморского флота провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения", - говорится в предоставленной информации.На первом этапе экипажи патрульных кораблей отработали действия при обнаружении вражеского беспилотника. В итоге цель была условно уничтожена из корабельного артиллерийского комплекса. В ходе второго этапа учения были уничтожены безэкипажные катера противника. После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей ЧФ продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства.
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РИА Новости Крым
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, черное море, беспилотник (бпла, дрон), украина, безопасность
Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению БПЛА и безэкипажных катеров
09:56 08.01.2024 (обновлено: 09:57 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота отработали уничтожение БпЛА и безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины отряд боевых кораблей Черноморского флота провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения", - говорится в предоставленной информации.
На первом этапе экипажи патрульных кораблей отработали действия при обнаружении вражеского беспилотника. В итоге цель была условно уничтожена из корабельного артиллерийского комплекса. В ходе второго этапа учения были уничтожены безэкипажные катера противника.
После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей ЧФ продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства.