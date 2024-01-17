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Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire
Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire
Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T14:16
2024-01-17T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10779 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14658 танков и другие виды техники и вооружения.Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к Геническу сбиты две ракеты американского производства Storm Shadow. По данным главы региона, они были нацелены на школу и медицинское учреждение. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Две ракеты Storm Shadow сбиты над Геническом - СальдоСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомНад двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire

Минобороны: российская ПВО сбила 21 беспилотник ВСУ и 11 снарядов Vampire и "Ольха"

14:16 17.01.2024 (обновлено: 14:18 17.01.2024)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", а также Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новониколаевка, Горловка и Пески Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10779 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14658 танков и другие виды техники и вооружения.
Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к Геническу сбиты две ракеты американского производства Storm Shadow. По данным главы региона, они были нацелены на школу и медицинское учреждение. Пострадавших и разрушений нет.
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