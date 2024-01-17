https://crimea.ria.ru/20240117/rossiyskaya-pvo-sbila-11-snaryadov-olkha-i-vampire-1134260258.html

Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire

Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T14:16

2024-01-17T14:16

2024-01-17T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10779 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14658 танков и другие виды техники и вооружения.Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к Геническу сбиты две ракеты американского производства Storm Shadow. По данным главы региона, они были нацелены на школу и медицинское учреждение. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Две ракеты Storm Shadow сбиты над Геническом - СальдоСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомНад двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотников

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)