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Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
Бойцы российской группировки "Днепр" наносят огневое поражение ВСУ, которые пытаются возобновить поставку боеприпасов и предпринимают очередные попытки десанта... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T16:11
2024-01-20T16:11
2024-01-20T16:11
владимир сальдо
херсонская область
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
крынки
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" наносят огневое поражение ВСУ, которые пытаются возобновить поставку боеприпасов и предпринимают очередные попытки десанта через реку к Крынкам. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками. В ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили вооруженным формированиям киевского режима поражение всеми видами огневых средств", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, артиллерийским огнем разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов боевиков.С помощью авиации и FPV-дронов были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост противника, добавил он.Ранее в Минобороны сообщили, что в результате боев на Херсонском направлении противник за сутки потерял 35 боевиков. В целом по всей линии боевого соприкосновения потери ВСУ превысили 900 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSРадиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОО повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине
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владимир сальдо, херсонская область, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , крынки, новости сво
Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
На Херсонщине "Ланцетом" разбиты артустановка Paladin и бронированный блиндаж ВСУ - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" наносят огневое поражение ВСУ, которые пытаются возобновить поставку боеприпасов и предпринимают очередные попытки десанта через реку к Крынкам. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками. В ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили вооруженным формированиям киевского режима поражение всеми видами огневых средств", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, артиллерийским огнем разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов боевиков.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены или повреждены 155-мм самоходная артустановка американского производства Paladin, бронированный блиндаж и два автомобиля", - уточняет Сальдо.
С помощью авиации и FPV-дронов были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост противника, добавил он.
"Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты или подавлены два квадрокоптера, девять FPV-дронов "Валькирия" и "Фурия". По сосредоточениям живой силы противника продолжали работать огнеметные системы залпового огня", - подчеркнул Сальдо.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате боев на Херсонском направлении противник за сутки потерял 35 боевиков
. В целом по всей линии боевого соприкосновения потери ВСУ превысили 900 человек.
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