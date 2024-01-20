https://crimea.ria.ru/20240120/khirurgicheskaya-tochnost-pod-krynkami--lantsetom-udalili-blindazh-vsu-1134346248.html

Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ

Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Хирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ

Бойцы российской группировки "Днепр" наносят огневое поражение ВСУ, которые пытаются возобновить поставку боеприпасов и предпринимают очередные попытки десанта... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T16:11

2024-01-20T16:11

2024-01-20T16:11

владимир сальдо

херсонская область

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

крынки

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" наносят огневое поражение ВСУ, которые пытаются возобновить поставку боеприпасов и предпринимают очередные попытки десанта через реку к Крынкам. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками. В ответ военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили вооруженным формированиям киевского режима поражение всеми видами огневых средств", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, артиллерийским огнем разгромлены минометная позиция, пункт временной дислокации личного состава и две пусковые установки беспилотных летательных аппаратов боевиков.С помощью авиации и FPV-дронов были уничтожены лодка, бронированный блиндаж, ретранслятор, микроавтобус и наблюдательный пост противника, добавил он.Ранее в Минобороны сообщили, что в результате боев на Херсонском направлении противник за сутки потерял 35 боевиков. В целом по всей линии боевого соприкосновения потери ВСУ превысили 900 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSРадиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОО повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине

херсонская область

крынки

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владимир сальдо, херсонская область, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , крынки, новости сво