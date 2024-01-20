https://crimea.ria.ru/20240120/900-boevikov-za-sutki-poteryal-protivnik-v-zone-svo-1134345167.html

900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВО

900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.01.2024

900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВО

Российские войска продолжают владеть инициативой на всех участках боевого соприкосновения. За прошедшие сутки все атаки противника были успешно отражены, потери РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T15:18

2024-01-20T15:18

2024-01-20T15:21

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают владеть инициативой на всех участках боевого соприкосновения. За прошедшие сутки все атаки противника были успешно отражены, потери ВСУ превысили 900 человек, сообщили в Минобороны.На Купянском направлении отражено десять атак украинских штурмовых групп в Синьковке и Крахмальном Харьковской области, а также в селе Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили около 150 военнослужащих и два автомобиля.На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли четыре атаки в районах населенных пунктов Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Все они были успешно отражены, в результате чего противник потерял до 280 военнослужащих, самоходку и девять единиц прочей техники.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре атаки и нанесли артиллерийские удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ. Бои шли в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР.Потери врага превысили 300 военнослужащих, была уничтожена гаубица и семь единиц прочей боевой техники.На Южно-Донецком направлении было отражено две атаки и нанесено огневое поражение противнику в районе Константиновки. ВСУ не досчитались 95 военнослужащих, две самоходки и три автомобиля.На Запорожском направлении наши войска нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Нестерянки, Работино и Вербового. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих и три единицы боевой техники.На Херсонском направлении в результате боев были уничтожены 35 военнослужащих, два автомобиля и самоходка М109 "Paladin" производства США.ВКС России за прошедшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию "IRIS-T" производства ФРГ, а также нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под ХарьковомВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm

купянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, купянск, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу